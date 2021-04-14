10 привычек в быту, которые доведут партнера до горячки. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Какие привычки в быту раздражают ваших близких?

Иногда приходится мириться с бытовыми проколами близких людей, которые порой доводят до горячки. Пользователи сети Reddit часто делятся раздражительными привычками родных, партнеров и друзей, которые просто выводят.

OBOZREVATEL собрал забавные фото, которые демонстрируют самые неожиданные бытовые привычки.

Девушка неосторожно обращается с проводом, поэтому покупает несколько зарядных устройств в год.

Зарядное устройство не прожило даже месяца.

Жена выбросила коробку.

Как моя жена выбрасывает коробки в помойку.

Сын вырезал кусок курицы, которую готовили к праздничному столу.

Сын хотел съесть немного курицы.

Жена никогда не ищет легких путей, чтобы открыть пакет.

Жена постоянно так открывает упаковки.

Мужчина не выдержал и выбросил скотч в мусорник.

Клейкая лента отправилась на помойку.

Ткань одежды постоянно попадает в замок молнии.

Ткань застряла внутри молнии.

Парень каждое утро проливает воду на стол и потом не убирает после себя.

Это самое сложное задание в жизни – не разлить воду из стакана.

Самая распространенная проблема в уборных.

Это повторяется каждый день.

Иногда ключи в кармане или в сумке запутываются больше проводных наушников.

Ключи каждый раз залезают в брелок в кармане.

Девушка дала другу наушники на пару дней и после этого выбросила их на помойку.

Друг попросил одолжить наушники.

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