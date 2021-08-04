Какие привычки испортят стильный образ: фэшн-эксперт назвала топ-5

Стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами привычками, которые мешают быть стильной. Среди них – застегивать все пуговицы, забывать про многослойность и отказываться от принтов.

По словам эксперта, иногда достаточно небольших изменений, чтобы в разы улучшить образ. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Забывать про аксессуары

Серьги, цепочки, браслеты, ремни, платки – эти и другие детали делают образ интересным и законченным.

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Застегивать все пуговицы

Выглядеть как аккуратная отличница, у которой все с иголочки – не стильно. Если расстегнуть хотя бы пару пуговиц, образ станет легче и изящнее.

Забывать про многослойность

Когда кажется, что образ слишком простой и плоский, можно оживить его с помощью дополнительного слоя. Микс фактур, цветов – отличный прием.

Бояться цвета

Цвет – это инструмент, которого не стоит бояться. С ним нужно пробовать работать: начинать с деталей или поясных изделий.

Отказываться от принтов

С принтами так же. Они способны привносить в образы динамику. Это не должны быть активные кричащие, есть масса деликатных и стильных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Екатерина Полякова поделилась с модницами несколькими модными правилами, которые давно устарели. Среди них – обувь и сумка одного цвета, спортивная одежда только в зал и даже пайетки для вечернего выхода.