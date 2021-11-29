Бейонсе, Сумская, Лорак и другие звезды рассказали, как им изменяли мужья. Фото

Даже популярным звездным красоткам изменяют мужчины. Актрисы, певицы и другие селебрити не побоялись рассказать о своей драме и публично признались, что у их "благоверных" были любовницы.

Но все же некоторые знаменитости смогли простить неверность своих избранников. OBOZREVATEL рассказывает об известных женщинах, которым изменяли их мужчины.

Снежана Бабкина

В 2021 году жена музыканта Сергея Бабкина Снежана в программе "Світське життя" ошеломила известием о том, что ее муж сотни раз изменял под влиянием алкоголя. Снежана простила Бабкину и не травит его за истории с изменами. Сейчас пара даже может спокойно обсудить секс Сергея с проститутками. Добавим, что супруги вместе 13 лет.

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Бейонсе

Исполнительница Бейонсе в браке с Джей Зи тоже уже 13 лет. Однако супружеская жизнь двух селебрити не всегда обходилась без драмы. Рэпер сам признался в интервью журналу "New York Times Style Magazine", что изменял звездной жене. Артист намекнул, что был на грани развода с Бейонсе, но прошел терапию, которая помогла ему преодолеть проблемы прошлого.

Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько в программе "Неймовірна правда про зірок" рассказала, что прощала измены экс-мужу Нурику Кухилави. Она находила в телефоне переписки с другими женщинами. Также Нурик неоднократно поднимал руку на Анастасию и ее дочь.

Кайли Миноуг

Австралийская исполнительница Кайли Миноуг была обручена с младшим на 20 лет актером Джошуа Сассом. В 2017 году она рассталась с любимым из-за его измены прямо перед свадьбой. Об этом звезда рассказала в интервью для британского издания "Times".

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская рассказала изданию "Сегодня" об измене мужа Виталия Борисюка, с которым состоит в браке уже 24 года. Актриса призналась, что и она не без греха и тоже изменяла мужу. Супруги смогли простить друг другу обиды и сохранить брак.

Леди Гага

Исполнительница Леди Гага призналась, что ей изменяли многие мужчины. В частности, бойфренд музыкант Люк Карл был в контакте с другими девушками. Об этом она рассказала британскому каналу "MTV". Кроме того, Гага написала песню "Judas" о парне, который ей изменил.

Ани Лорак

Певица Ани Лорак была в браке с Муратом Налчаджиоглу более 10 лет. Лорак узнала о многочисленных изменах мужа и разошлась с ним. Такими подробностями звезда поделилась в эфире программы "Судьба человека". Да и папарацци неоднократно замечали экслюбителя Лорак в компании других девушек.

Нина Матвиенко

Украинская певица Нина Матвиенко в интервью программе "Поза очі" рассказала об измене своего мужа, с которым была в браке 50 лет. По словам звезды, художник Петр Гончар не только часто подводил и не помогал ей, но и изменял.

Анна Седокова

Певица Анна Седокова была замужем с 2004 по 2006 год с капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем. У пары родилась дочь. Лишь через 10 лет после развода Седокова решилась рассказать правду. В шоу "Секрет на миллион" показали видео с любовницей Валентина. Она сказала, что футболист еще до свадьбы изменял, а после – редко ночевал с женой.

Алина Гросу

Певица Алина Гросу вышла замуж в 2019 году в Италии за бизнесмена Александра Комкова, но в браке пара была всего полгода. Звезда призналась в "Світському житті", что ее избраннику понравилась другая женщина, и он закрутил с ней роман, а потом честно рассказал об этом жене.

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