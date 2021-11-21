10 звезд украинского шоу-бизнеса, которые оказались родственниками. Фото

Крестными родителями становятся люди, способные поддержать ребенка в сложную минуту или помочь советом. Вот почему для звездных родителей важно выбрать подходящего человека для этой роли. Поэтому кумовьями часто становятся сестры и братья или самые близкие друзья.

А кого выбирают в кумовья украинские звезды – читайте в материале OBOZREVATEL.

В СМИ долго не утихали слухи о романе Оли Цыбульской и Михаила Хомы (DZIDZIO). Они даже признавались в любви к друг другу в соцсетях. Но оказалось, что любовь эта не плотская, а платоническая – между крестными родителями. Дело в том, что DZIDZIO крестил сына Ольги.

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Долгое время в СМИ распространялись слухи о тайных отношениях Миши Романовой и Макса Барских. После рождения у певицы сына поговаривали, что отец – Макс. Впоследствии стало известно, что эти знаменитости тесно общались, а певец – действительно отец мальчика, но крестный.

Украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатолич выбрал в роли крестной мамы для самой старшей дочери свою подругу – певицу Светлану Лободу. В этом году знаменитость стал многодетным отцом – у него родился сын, крестным которого стал украинский танцор Влад Яма.

Украинские телеведущие Осадча и Горбунов выбрали в качестве крестного отца для своего сына продюсера и рэпера Потапа (Алексей Потапенко).

В одном из интервью рэпер поделился забавной историей: "Мы (Юрий с Екатериной и Алексей – Ред.) живем рядом и он (сын супругов – Ред.) встречает меня иногда. У нас схожие машины с Юрой, и он думает, что – отец, но выхожу я".

Психолог Наталья выбрала для своей дочери в качестве крестных родителей приму-балерину Екатерину Кухар и комика Юрия Ткача. О крестинах будущих детей они договаривались, когда Наталья приняла участие в проекте "Танці з зірками".

Певица, композитор и продюсер Светлана Тарабарова предложила быть крестной мамой ее сына ведущей телеканала "1+1" Соломии Витвицкой. Они уже давно были близкими подругами.

Семьи Зеленских и Кравец уже давно тесно общаются и дружат. Муж Елены Кравец стал крестным отцом для дочери президента. В то время как Елена Кравец стала крестной мамой для первой леди Елены Зеленской, поскольку та была некрещеной.

Украинская артистка Ирина Билык стала кумой Виталия Козловского, Павла Зиброва и Юрия Никитина. Кроме того, она крестила Мику Ньютон и младшего брата Алины Гросу. Пожалуй, это рекорд по количеству знаменитых кумовьев и крестников.

Певица Наталья Карпа и лидер группы "Антитіла" Тарас тоже стали звездными кумовьями. Тополя крестил дочь знаменитости.

Алла Кудлай, народная артистка Украины, – крестная мама певицы Насти Каменских. Эти знаменитости до сих пор сохраняют теплые отношения и часто встречаются во время семейных праздников.

Ранее OBOZREVATEL писал о голливудских знаменитостях, у которых есть звездные родственники.