Главные мужчины в жизни Дженнифер Лопес: кто покорял сердце звезды. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Джей Ло была трижды замужем и родила двоих детей

Известная американская певица Дженнифер Лопес завоевала любовь миллионов слушателей во всем мире. У звезды было много романов, разводов и мимолетных интрижек, которые обсуждали все.

Недавно исполнительница призналась, что снова встречается с Беном Аффлеком. В 2003 году они были вместе и даже готовились к свадьбе, но за день до церемонии неожиданно разошлись. OBOZREVATEL вспомнил главных мужчин в жизни Джей Ло, которым удалось покорить сердце поп-дивы.

Дэвид Круз

Первым бойфрендом Дженнифер Лопес был Дэвид Круз.
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Дэвид Круз был первым бойфрендом Дженнифер Лопес. Они начали встречаться, когда будущей звезде было всего 15 лет. Первые шаги по красным дорожкам Джей Ло делала в компании Дэвида. Их отношения длились целых 10 лет и не прошли испытание славой. Однако они еще долго общались, как друзья. Экс-бойфренд умер в 51 год из-за проблем с сердцем.

Уэсли Снайпс

Джей Ло познакомилась с Уэсли Снайпс на съемках фильма.

Девушка познакомилась с Уэсли Снайпсом на съемках фильма "Денежный поезд". Тогда харизматичный мужчина покорил сердце Джей Ло, но встречались они недолго. Поклонники подчеркивали, что они были самой яркой парой, когда появлялись вместе на светских мероприятиях.

Охани Ноа

Дженнифер Лопес вышла замуж за Охани Ноа.

Дженнифер Лопес в 1997 году впервые вышла замуж за официанта Охани Ноа. Однако их брак длился меньше года. Юная звезда влюбилась в молодого парня из Майами. После скандального развода Охани вернулся на работу в ресторан и угрожал опубликовать интимное домашнее видео с экс-женой.

Шон Комбс

У Дженнифер Лопес были романтические отношения с Шоном Комбсом.

Рэпер Шон Комбс влюбился в поп-исполнительницу во время работы над ее альбомом "On the 6". Продюсер завоевывал внимание Джей Ло дорогими подарками. В 2000 году они вместе появились на церемонии премии Грэмми, но встречались всего несколько месяцев. В СМИ неоднократно писали, что причиной их расставания стало то, что Шон был связан с криминальным миром, а певица не хотела рисковать своей жизнью.

Крис Джадд

Джей Ло встречалась с хореографом Крисом Джаддом.

Крис Джадд работал в балете Джей Ло, его можно увидеть в клипе "Love Do not Cost a Thing". Роман быстро развивался. В сентябре 2001 года они поженились, а в октябре 2002 года заявили о разводе.

Бен Аффлек

Дженнифер Лопес снова встречается с Беном Аффлеком.

Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились на съемках фильма "Джили" в 2002 году. Пара стала популярной на весь мир, а поклонники придумали им прозвище "Беннифер". В 2003 году они заявили о помолвке, но отменили свадьбу за день до церемонии. Джей Ло призналась, что любимый разбил ее сердце.

Дженнифер Лопес снова встречается с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес 26 июля 2021 года отметила свой 52-й день рождения в компании бывшего бойфренда Бена Аффлека. Джей Ло и Бен сошлись и живут вместе в Майами.

Марк Энтони

Марк Энтони стал третьим мужем Дженнифер Лопес.

Певец Марк Энтони стал третьим мужем певицы Джей Ло. Пара поженилась 5 июня 2004 и была вместе семь лет. В браке родилось близнецы Макс и Эмми.

Каспер Смарт

Роман Каспера Смарта и Джей Ло длился пять лет.

Танцор Каспер Смарт и Дженнифер Лопес встречались достаточно долго с 2011 по 2015 год. Они часто ссорились и расходились, однако снова восстанавливали отношения. Сейчас Джей Ло и Каспер поддерживают дружеские отношения.

Дрейк

Дженнифер Лопес встречалась с рэпером Дрейком.

Американский рэпер Дрейк встречался с Джей Ло в 2016 году. Однако исполнительница опровергала слухи об их отношениях. В 2018 году исполнитель записал песню "Diplomatic Immunity", в которой есть строки "Я потерял J. Lo".

Алекс Родригес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес были вместе с 2017 года.

Спортсмен Алекс Родригес был фанатом певицы и даже брал у нее автограф в юности. Впервые они заявили о романе в 2017 году. Дженнифер везде появлялась вместе с бойфрендом, не стесняясь своих чувств. В марте 2019 году Алекс сделал предложение, но пышный праздник пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В марте 2021 они заявили, что остались друзьями.

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