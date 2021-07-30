Главные мужчины в жизни Дженнифер Лопес: кто покорял сердце звезды. Фото

Известная американская певица Дженнифер Лопес завоевала любовь миллионов слушателей во всем мире. У звезды было много романов, разводов и мимолетных интрижек, которые обсуждали все.

Недавно исполнительница призналась, что снова встречается с Беном Аффлеком. В 2003 году они были вместе и даже готовились к свадьбе, но за день до церемонии неожиданно разошлись. OBOZREVATEL вспомнил главных мужчин в жизни Джей Ло, которым удалось покорить сердце поп-дивы.

Дэвид Круз

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Дэвид Круз был первым бойфрендом Дженнифер Лопес. Они начали встречаться, когда будущей звезде было всего 15 лет. Первые шаги по красным дорожкам Джей Ло делала в компании Дэвида. Их отношения длились целых 10 лет и не прошли испытание славой. Однако они еще долго общались, как друзья. Экс-бойфренд умер в 51 год из-за проблем с сердцем.

Уэсли Снайпс

Девушка познакомилась с Уэсли Снайпсом на съемках фильма "Денежный поезд". Тогда харизматичный мужчина покорил сердце Джей Ло, но встречались они недолго. Поклонники подчеркивали, что они были самой яркой парой, когда появлялись вместе на светских мероприятиях.

Охани Ноа

Дженнифер Лопес в 1997 году впервые вышла замуж за официанта Охани Ноа. Однако их брак длился меньше года. Юная звезда влюбилась в молодого парня из Майами. После скандального развода Охани вернулся на работу в ресторан и угрожал опубликовать интимное домашнее видео с экс-женой.

Шон Комбс

Рэпер Шон Комбс влюбился в поп-исполнительницу во время работы над ее альбомом "On the 6". Продюсер завоевывал внимание Джей Ло дорогими подарками. В 2000 году они вместе появились на церемонии премии Грэмми, но встречались всего несколько месяцев. В СМИ неоднократно писали, что причиной их расставания стало то, что Шон был связан с криминальным миром, а певица не хотела рисковать своей жизнью.

Крис Джадд

Крис Джадд работал в балете Джей Ло, его можно увидеть в клипе "Love Do not Cost a Thing". Роман быстро развивался. В сентябре 2001 года они поженились, а в октябре 2002 года заявили о разводе.

Бен Аффлек

Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились на съемках фильма "Джили" в 2002 году. Пара стала популярной на весь мир, а поклонники придумали им прозвище "Беннифер". В 2003 году они заявили о помолвке, но отменили свадьбу за день до церемонии. Джей Ло призналась, что любимый разбил ее сердце.

Дженнифер Лопес 26 июля 2021 года отметила свой 52-й день рождения в компании бывшего бойфренда Бена Аффлека. Джей Ло и Бен сошлись и живут вместе в Майами.

Марк Энтони

Певец Марк Энтони стал третьим мужем певицы Джей Ло. Пара поженилась 5 июня 2004 и была вместе семь лет. В браке родилось близнецы Макс и Эмми.

Каспер Смарт

Танцор Каспер Смарт и Дженнифер Лопес встречались достаточно долго с 2011 по 2015 год. Они часто ссорились и расходились, однако снова восстанавливали отношения. Сейчас Джей Ло и Каспер поддерживают дружеские отношения.

Дрейк

Американский рэпер Дрейк встречался с Джей Ло в 2016 году. Однако исполнительница опровергала слухи об их отношениях. В 2018 году исполнитель записал песню "Diplomatic Immunity", в которой есть строки "Я потерял J. Lo".

Алекс Родригес

Спортсмен Алекс Родригес был фанатом певицы и даже брал у нее автограф в юности. Впервые они заявили о романе в 2017 году. Дженнифер везде появлялась вместе с бойфрендом, не стесняясь своих чувств. В марте 2019 году Алекс сделал предложение, но пышный праздник пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В марте 2021 они заявили, что остались друзьями.

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