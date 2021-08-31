Бен Аффлек снялся в рекламе вместе с мамой Дженнифер Лопес. Видео

Известный американский актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек снялся в рекламном ролике мобильного приложения ставок на спорт, режиссёром которого является он сам. Знаменитость пригласил поучаствовать в съемках маму своей возлюбленной Дженнифер Лопес – Гваделупу Родригес.

В сюжете ролика мама Дженнифер играет сразу на двух автоматах и спускает последние деньги, надеясь сорвать крупный куш. В какой-то момент мимо нее проходит Бен Аффлек и Родригес выигрывает, пишет The New York Post.

В рекламе, которую сняли еще в июне, приняли участие чемпион НБА Шакил О’Нил и комик Мелвин Гегг.

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Эта работа – свидетельство того, что Бен сблизился с семьей Дженнифер Лопес. Еще во времена их первого романа в начале 2000-х маме актрисы Аффлек сильно понравился. Так что когда они воссоединились – она обрадовалась.

К слову, Гваделупу пригласили на съемки, потому что она разделяет страсть Бена к азартным играм. Однажды в казино в Атлантик-Сити она выиграла 2,4 миллиона долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дженнифер Лопес вместе со своим избранником Беном Аффлеком отдохнули в итальянском приморском городке Амальфи. Влюбленных засекли репортеры во время прогулки на яхте.