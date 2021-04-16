10 смешных фото с дистанционки, от которой устали все

В Украине и множестве других стран мира ученики уже более года чередуют очное обучение с дистанционным. Многие думают, что это похоже на каникулы, но не все школьники могут продержаться целый день в онлайн-школе.

Технологии должны облегчить процесс образования во время карантина, но иногда это очень утомительно для детей. OBOZREVATEL собрал яркие кадры, которые демонстрируют реалии дистанционки.

Больше всего от онлайн-обучения страдают дети младшей школы.

Часто малыши не досиживают до конца и засыпают прямо посреди урока.

Родители поделились в соцсетях забавными фото своих детей во время дистанционного обучения.

Мальчик надел маску чумного доктора, чтобы развеселить одноклассников.

Дети сладко засыпают во время онлайн-уроков.

Отец был вынужден сломать стул, чтобы спасти сына.

Кот не дает школьнице сосредоточиться. Он вылез прямо на стол и сел перед экраном компьютера.

У школьников нет мотивации учиться онлайн.

Девочка передумала идти в школу, потому что в первый же день устала от скучных уроков.

Фото слева демонстрирует первый день дистанционного обучения, а справа – через месяц карантина.

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