10 смешных фото с дистанционки, от которой устали все
В Украине и множестве других стран мира ученики уже более года чередуют очное обучение с дистанционным. Многие думают, что это похоже на каникулы, но не все школьники могут продержаться целый день в онлайн-школе.
Технологии должны облегчить процесс образования во время карантина, но иногда это очень утомительно для детей. OBOZREVATEL собрал яркие кадры, которые демонстрируют реалии дистанционки.
Больше всего от онлайн-обучения страдают дети младшей школы.
Часто малыши не досиживают до конца и засыпают прямо посреди урока.
Родители поделились в соцсетях забавными фото своих детей во время дистанционного обучения.
Мальчик надел маску чумного доктора, чтобы развеселить одноклассников.
Дети сладко засыпают во время онлайн-уроков.
Отец был вынужден сломать стул, чтобы спасти сына.
Кот не дает школьнице сосредоточиться. Он вылез прямо на стол и сел перед экраном компьютера.
У школьников нет мотивации учиться онлайн.
Девочка передумала идти в школу, потому что в первый же день устала от скучных уроков.
Фото слева демонстрирует первый день дистанционного обучения, а справа – через месяц карантина.
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