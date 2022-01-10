10 самых ярких выходов звезд за всю историю премии "Золотой глобус"

Яна Сончковская
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Актрисы выбрали экстравагантные образы на премию 'Золотой глобус'

В понедельник, 10 января прошла 79 церемония премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. В связи с распространением коронавируса на мероприятии присутствовали только члены жюри и лауреаты награды. Кроме того, в этом году не было трансляции на телевидении, и фанаты не увидели звезд на красной дорожке.

Уже более полувека артисты приходят на премию не только за статуэткой, но и чтобы продемонстрировать экстравагантный образ и запомниться публике. OBOZREVATEL собрал фото и видео самых ярких появлений знаменитостей на "Золотом глобусе".

  • Мэрилин Монро

Мэрилин Монро надела платье с вырезом
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В 1962 году легендарной артистке Мэрилин Монро вручили премию Генриетты. Своими нарядами звезда Голливуда затмила всех. Мэрилин выбрала черное макси платье с глубоким вырезом на спине. Знаменитость первой рискнула надеть на известную премию столь откровенный образ.

  • Шер

Певица и актриса Шер получила премию в 1984 году за лучшую роль второго плана в киноленте "Силквуд". Эпатажная звезда не ожидала, что победит, потому даже не подготовила свою речь. Шер поднялась на сцену за наградой, и ее образ удивил многих поклонников: она была в чулках, топе и оверсайз куртке. Исполнительница и сама попросила всех рассмотреть наряд без платья, пока она думает, что сказать дальше.

  • Джулия Робертс

Джулия Робертс пришла на премию в мужском костюме

Голливудская актриса Джулия Робертс получила в 1990 году "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Красотка". На церемонию она явилась в мужском костюме и рубашке с галстуком. В 90-х ее наряд раскритиковали, однако спустя 20 лет оверсайз фасон стал трендовым.

  • Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли пообещала прыгнуть в бассейн, если получит "Золотой глобус". Жюри отдали награду звезде за лучшую роль в телефильме "Джиа". Артистке пришлось выполнять обещание. Она нырнула в воду в длинном платье с камнями. Смелую выходку звезды в 1999 году запомнили надолго, а сейчас она вряд ли отважилась бы купаться на камеру.

  • Рене Зеллвегер

Актриса Рене Зеллвегер в 2001 году стала обладательницей "Глобуса" за лучшую женскую роль в комедии "Сестричка Бетти". Выход актрисы на сцену был не менее смешной, чем кинолента. Рене задержалась в туалете и опоздала на вручение. Зеллвегер призналась, что в дамской комнате пыталась оттереть помаду от зубов.

  • Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор в платье без бюстгальтера

Актриса Дрю Бэрримор в 2006 году на церемонию вручения премии "Золотой глобус" вышла в облегающем зеленом платье без бюстгальтера. Все присутствующие обращали внимание на грудь звезды кино, а не слушали ее речь. Такое экстравагантное появление Дрю разозлило модный дом "Gucci", где она приобрела этот наряд. Бэрримор извинилась за то, что запятнала репутацию известного бренда.

  • Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон выбрала настолько соблазнительный наряд на премию в 2006 году, что репортер не удержался и начал лапать ее грудь. Актриса продемонстрировала глубокое декольте в красном длинном платье.

  • Леди Гага

Леди Гага выкрасила волосы в фиолетовый

Певица Леди Гага шагала по красной дорожке в фиолетовом образе на премии "Золотой глобус" в 2019 году. Чтобы сделать свой образ еще ярче, она решила покрасить светлые волосы в цвет платья.

  • Лола Керк

Актриса не бреет подмышки

Образ актрисы Лоли Керк на красной дорожке в 2020 году обсуждается до сих пор. На премию она надела цветастое длинное платье без рукавов. Однако внимание зрителей привлек не наряд звезды, а ее небритые подмышки, которые она продемонстрировала на фото.

  • Кристен Уиг и Энни Мумоло

Актрисы выбрали яркие наряды.

В 2021 году актрисы Кристен Уиг и Энни Мумоло надели самые яркие наряды в истории премии "Золотой глобус". Звезды кино вышли на сцену в образе своих героинь из фильма "Барб и Звезда едут в Виста дель Мар".

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