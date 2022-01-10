10 самых ярких выходов звезд за всю историю премии "Золотой глобус"

В понедельник, 10 января прошла 79 церемония премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. В связи с распространением коронавируса на мероприятии присутствовали только члены жюри и лауреаты награды. Кроме того, в этом году не было трансляции на телевидении, и фанаты не увидели звезд на красной дорожке.

Уже более полувека артисты приходят на премию не только за статуэткой, но и чтобы продемонстрировать экстравагантный образ и запомниться публике. OBOZREVATEL собрал фото и видео самых ярких появлений знаменитостей на "Золотом глобусе".

Мэрилин Монро

Видео дня

В 1962 году легендарной артистке Мэрилин Монро вручили премию Генриетты. Своими нарядами звезда Голливуда затмила всех. Мэрилин выбрала черное макси платье с глубоким вырезом на спине. Знаменитость первой рискнула надеть на известную премию столь откровенный образ.

Шер

Певица и актриса Шер получила премию в 1984 году за лучшую роль второго плана в киноленте "Силквуд". Эпатажная звезда не ожидала, что победит, потому даже не подготовила свою речь. Шер поднялась на сцену за наградой, и ее образ удивил многих поклонников: она была в чулках, топе и оверсайз куртке. Исполнительница и сама попросила всех рассмотреть наряд без платья, пока она думает, что сказать дальше.

Джулия Робертс

Голливудская актриса Джулия Робертс получила в 1990 году "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Красотка". На церемонию она явилась в мужском костюме и рубашке с галстуком. В 90-х ее наряд раскритиковали, однако спустя 20 лет оверсайз фасон стал трендовым.

Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли пообещала прыгнуть в бассейн, если получит "Золотой глобус". Жюри отдали награду звезде за лучшую роль в телефильме "Джиа". Артистке пришлось выполнять обещание. Она нырнула в воду в длинном платье с камнями. Смелую выходку звезды в 1999 году запомнили надолго, а сейчас она вряд ли отважилась бы купаться на камеру.

Рене Зеллвегер

Актриса Рене Зеллвегер в 2001 году стала обладательницей "Глобуса" за лучшую женскую роль в комедии "Сестричка Бетти". Выход актрисы на сцену был не менее смешной, чем кинолента. Рене задержалась в туалете и опоздала на вручение. Зеллвегер призналась, что в дамской комнате пыталась оттереть помаду от зубов.

Дрю Бэрримор

Актриса Дрю Бэрримор в 2006 году на церемонию вручения премии "Золотой глобус" вышла в облегающем зеленом платье без бюстгальтера. Все присутствующие обращали внимание на грудь звезды кино, а не слушали ее речь. Такое экстравагантное появление Дрю разозлило модный дом "Gucci", где она приобрела этот наряд. Бэрримор извинилась за то, что запятнала репутацию известного бренда.

Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон выбрала настолько соблазнительный наряд на премию в 2006 году, что репортер не удержался и начал лапать ее грудь. Актриса продемонстрировала глубокое декольте в красном длинном платье.

Леди Гага

Певица Леди Гага шагала по красной дорожке в фиолетовом образе на премии "Золотой глобус" в 2019 году. Чтобы сделать свой образ еще ярче, она решила покрасить светлые волосы в цвет платья.

Лола Керк

Образ актрисы Лоли Керк на красной дорожке в 2020 году обсуждается до сих пор. На премию она надела цветастое длинное платье без рукавов. Однако внимание зрителей привлек не наряд звезды, а ее небритые подмышки, которые она продемонстрировала на фото.

Кристен Уиг и Энни Мумоло

В 2021 году актрисы Кристен Уиг и Энни Мумоло надели самые яркие наряды в истории премии "Золотой глобус". Звезды кино вышли на сцену в образе своих героинь из фильма "Барб и Звезда едут в Виста дель Мар".

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