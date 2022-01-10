Джоли, Берри, Энистон. Названы самые сексуальные наряды 'Золотого Глобуса' всех времен

Эксперты назвали самые откровенные наряды кинозвезд на прошлогодних вручениях кинопремии "Золотой Глобус". В список вошли платья Холли Берри, Дженнифер Энистон и многие другие.

О сексуальных образах актрис рассказало издание Daily Star. Отметим, что в этом году церемония прошла без красной дорожки и присутствия номинантов из-за расового скандала в 2021 году, поэтому фанаты не смогли оценить образы кумиров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анджелина Джоли

Бывшая жена Брэда Питта появилась на вручении наград в 1999 году в роскошном блестящем платье, которое полностью облегло ее тело. Актриса подчеркнула пышную грудь глубоким декольте и добавила высокие каблуки серебристого цвета.

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Ким Кэтролл

Звезда "Секса в большом городе" очаровала присутствующих на церемонии элегантным красным макси-платьем с глубоким вырезом в 2003 году. Актриса не одела бюстгальтер, что придало пикантности ее образу.

Холли Берри

Бывшая девушка Бонда Холли Берри в 2005 году блестала на красной дорожке в соблазнительном наряде, который подчеркнул все ее сексуальные изгибы и пышный бюст. Бежевое платье с рюшами на одно плечо сделало ее звездой "Золотого Глобуса".

Дженнифер Энистон

Звезда легендарного сериала "Друзья" в 2010 году продемонстрировала папарацци свои длинные стройные ноги и глубокое декольте в классическом черном платье в пол с разрезом. Образ дополнили пара каблуков и бриллиантовые серьги.

Джулия Гарнер

В 2021 году церемония проходила дестанционно, однако это не помешало Джулии подобрать роскошное откровенное платье с декольте до пупка. Хотя прямой фасон не демонстрирует фигуру актрисы, сексуальности добавляет открытая спина и обнаженная грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила победителей 79-й кинопремии "Золотой Глобус-2022". Ознакомиться со списком призеров можно здесь.