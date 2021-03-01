Золотой глобус-2021: самые яркие образы на церемонии

В ночь с 28 февраля на 1 марта в традиционном The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз состоялась 78-я церемония премии "Золотой глобус", которую посетили множество популярных знаменитостей.

Некоторые звезды не смогли прийти на мероприятие и поэтому были на связи онлайн, но все же на красной дорожке можно было увидеть потрясающие наряды. OBOZREVATEL подобрал самые запоминающееся образы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Актриса Марго Робби для выхода в свет выбрала черное платье с воланами от Chanel, усыпанное цветочным принтом. Наряд открыл плечи, а разрез привлек внимание к ногам звезды.

Известная Сальма Хайек выбрала красное платье, которое из-за своей асимметричности подчеркнуло фигуру голливудской актрисы.

Актриса Николь Кидман не смогла посетить церемонию лично, поэтому она была на связи онлайн и показала свой образ, лежа на диване – в платье от Louis Vuitton.

Кейт Бланшетт предстала перед публикой во впечатляющем платье из кутюрной коллекции Schiaparelli.

Эль Фаннинг для 78-й церемонии "Золотого глобуса" выбрала творение Алессандро Микеле – бирюзовое платье Gucci.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс предстали на публике вместе. Актриса выбрала черное платье в пол с разрезом в зоне ног, а также босоножки на высоком каблуке.

Тина Фей продемонстрировала стильный образ из черного платья-пиджака, колготок в мелкую точку и туфлей на высокой шпильке.

Синтия Эриво показала зеленое неоновое платье Valentino Couture, которое дополнила аксессуарами – высокими перчатками кремового оттенка и серебристыми туфлями на огромной платформе.

Кейт Хадсон в начале появилась в мини Proenza Schouler, а чуть позже актриса сменила его на кастомное платье Louis Vuitton.

Аня Тейлор-Джой в честь торжества примерила великолепное мерцающее изумрудное платье с глубоким декольте в сочетании с объемным пальто Dior Haute Couture. 24-летняя актриса завершила свой образ драгоценностями Tiffany.

Джейми Ли Кертис посетила мероприятие в ярком желтом наряде в пол с глубоким вырезом в зоне декольте.

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