Золотой Глобус-2022: объявлены победители
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила победителей 79-й кинопремии "Золотой Глобус-2022". После прошлогоднего скандала, связанного с отсутствием расового разнообразия в составе жюри, организаторы были вынуждены отказаться от показа результатов на ТВ.
Победителей решено было называть в онлийн-режиме в официальных социальных сетях премии и на сайте. OBOZREVATEL передает список призеров.
Лучший фильм (мюзикл, комедия)
"Вестсайдская история"
Лучший сериал
"Наследники"
Лучший драматический фильм
"Власть пса"
Лучший актер (драматический фильм)
Уилл Смит – "Король Ричард"
Лучшая актриса (драматический фильм)
Николь Кидман – "Быть Рикардо"
Лучшая женская роль (мюзикл, комедия)
Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"
Лучшая мужская роль (мюзикл, комедия)
Эндрю Гарфилд – "Тик-так, БУМ"
Лучшая женская роль второго плана
Ариана ДеБос – "Вестсайдская история"
Лучшая мужская роль второго плана
Коди Смит-Макфи – "Власть пса"
Лучший сценарий
Кеннет Брана – "Белфаст"
Лучший анимационный фильм
"Энканто"
Лучший неанглийский фильм
"Сядь за руль моей машины" (Япония)
Лучший саундтрек
Ганс Тиммер – "Дюна"
Лучшая песня, созданная для фильма
"No Time to Die" – Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл
Лучший музыкальный, комедийный сериал
"Хитрости"
Лучший минисериал или телефильм
"Подземная железная дорога"
Лучшая актриса минисериала или телефильма
Кейт Уинслет – "Мейр из Исттауна"
Лучший актер минисериала или телефильма
Майкл Китон – "Ломка"
Лучшая женская роль в телевизионном драматическом сериале
Микаэла Родригес – "Поза"
Лучшая мужская роль в телевизионном драматическом сериале
Джереми Стронг – "Наследники"
Лучшая телевизионная актриса мюзикла, комедийного сериала
Жан Смарт – "Хитрости"
Лучший телевизионный актер мюзикла, комедийного сериала
Джейсон Судейкис – "Тед Лассо"
Лучшая женская роль второго плана (телевидение)
Сара Снук – "Наследники"
Лучшая мужская роль второго плана (телевидение)
О Ен Су – "Игра в кальмара"
Ранее OBOZREVATEL сообщал полный список номинантов кинопремии "Золотой Глобус-2022".