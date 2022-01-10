Золотой Глобус-2022: объявлены победители

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила победителей 79-й кинопремии "Золотой Глобус-2022". После прошлогоднего скандала, связанного с отсутствием расового разнообразия в составе жюри, организаторы были вынуждены отказаться от показа результатов на ТВ.

Победителей решено было называть в онлийн-режиме в официальных социальных сетях премии и на сайте. OBOZREVATEL передает список призеров.

Лучший фильм (мюзикл, комедия)

"Вестсайдская история"

Лучший сериал

"Наследники"

Лучший драматический фильм

"Власть пса"

Лучший актер (драматический фильм)

Уилл Смит – "Король Ричард"

Лучшая актриса (драматический фильм)

Николь Кидман – "Быть Рикардо"

Лучшая женская роль (мюзикл, комедия)

Видео дня

Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"

Лучшая мужская роль (мюзикл, комедия)

Эндрю Гарфилд – "Тик-так, БУМ"

Лучшая женская роль второго плана

Ариана ДеБос – "Вестсайдская история"

Лучшая мужская роль второго плана

Коди Смит-Макфи – "Власть пса"

Лучший сценарий

Кеннет Брана – "Белфаст"

Лучший анимационный фильм

"Энканто"

Лучший неанглийский фильм

"Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший саундтрек

Ганс Тиммер – "Дюна"

Лучшая песня, созданная для фильма

"No Time to Die" – Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл

Лучший музыкальный, комедийный сериал

"Хитрости"

Лучший минисериал или телефильм

"Подземная железная дорога"

Лучшая актриса минисериала или телефильма

Кейт Уинслет – "Мейр из Исттауна"

Лучший актер минисериала или телефильма

Майкл Китон – "Ломка"

Лучшая женская роль в телевизионном драматическом сериале

Микаэла Родригес – "Поза"

Лучшая мужская роль в телевизионном драматическом сериале

Джереми Стронг – "Наследники"

Лучшая телевизионная актриса мюзикла, комедийного сериала

Жан Смарт – "Хитрости"

Лучший телевизионный актер мюзикла, комедийного сериала

Джейсон Судейкис – "Тед Лассо"

Лучшая женская роль второго плана (телевидение)

Сара Снук – "Наследники"

Лучшая мужская роль второго плана (телевидение)

О Ен Су – "Игра в кальмара"

Ранее OBOZREVATEL сообщал полный список номинантов кинопремии "Золотой Глобус-2022".