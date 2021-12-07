9 курьезов во время подготовки к Рождеству, которая пошла не по плану. Фото

Рождество – это особый веселый праздник, когда семьи традиционно собираются вместе, готовят друг другу подарки, украшают дом. Часто этот период не обходится без курьезов.

OBOZREVATEL собрал смешные фото, авторы которых хотели хотели создать праздничное настроение, но потерпели неудачу. Забавные снимки были обнародованы на американском развлекательном портале Reddit (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

Когда специальная бумага для рождественских подарков закончилась:

Видео дня

Жителям теплых стран нужно быть осторожными, украшая двор к новогодним праздникам:

"И этот кошмар люди продают за деньги!"

"Жена хотела достать из чердака нашу елку. Я сказал ей не наступать на область слева, потому что там застелен гипсокартон. Позже она призналась, что не знала, что такое гипсокартон":

"Интересный реквизит для рождественского конкурса, Джонни":

Интересно, поздравление на открытке – ошибка или так задумано?

Надпись "Рождество" (Christmas): в торговом центре

"Когда мой папа носит подаренные рождественские носки с длинными штанами, получается крайне неловкая картинка":

Как обрадоваться и расстроиться одновременно:

Напомним, что католики отмечают Рождество 25 декабря, в то время, как православные на 13 дней позже – 7 января.

Перед зимними праздниками OBOZREVATEL писал о девяти бьюти-трендах, которые будут популярными в 2022 году. Среди них – экспериментальные стрелки и яркие тени на глазах.

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