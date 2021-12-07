9 курьезов во время подготовки к Рождеству, которая пошла не по плану. Фото

Дарья Дурова
Приколы
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Рождественские курьезы

Рождество – это особый веселый праздник, когда семьи традиционно собираются вместе, готовят друг другу подарки, украшают дом. Часто этот период не обходится без курьезов.

OBOZREVATEL собрал смешные фото, авторы которых хотели хотели создать праздничное настроение, но потерпели неудачу. Забавные снимки были обнародованы на американском развлекательном портале Reddit (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

Когда специальная бумага для рождественских подарков закончилась:

Надпись на оберточной бумаге: "С нем рождения, Иисус"
Видео дня

  • Жителям теплых стран нужно быть осторожными, украшая двор к новогодним праздникам:

Огоньки превратили пальму в довольно странное рождественское дерево

"И этот кошмар люди продают за деньги!"

Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "поплыл"

"Жена хотела достать из чердака нашу елку. Я сказал ей не наступать на область слева, потому что там застелен гипсокартон. Позже она призналась, что не знала, что такое гипсокартон":

Перед украшением елки этому дому потребуется ремонт

"Интересный реквизит для рождественского конкурса, Джонни":

Ребенок в центре выбрал интересный реквизит для костюма волхва

Интересно, поздравление на открытке – ошибка или так задумано?

Надпись: "С Рождеством, мой чудесный брат и бойфренд!"

Надпись "Рождество" (Christmas): в торговом центре

Странная рождественская декорация

"Когда мой папа носит подаренные рождественские носки с длинными штанами, получается крайне неловкая картинка":

Смешные новогодние носки

Как обрадоваться и расстроиться одновременно:

Деньги в подарочном конверте

Напомним, что католики отмечают Рождество 25 декабря, в то время, как православные на 13 дней позже – 7 января.

Перед зимними праздниками OBOZREVATEL писал о девяти бьюти-трендах, которые будут популярными в 2022 году. Среди них – экспериментальные стрелки и яркие тени на глазах.

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