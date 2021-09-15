Как живут самые известные многодетные семьи. Фото и видео

Парам приходится трудно, когда появляется младенец – новые хлопоты, мало сна и много ответственности. Еще сложнее, когда рождается двойня. И что уж говорить, когда новоиспеченные родители возвращаются из роддома сразу с шестью и даже восемью детьми.

А некоторые сознательно хотели большую семью или рожают детей из религиозных убеждений. OBOZREVATEL пишет о популярных многодетных семьях в Украине и мире. Их родители успевают готовить еду, помогать с учебой, стирать одежду, вести блог в соцсетях и принимать участие в телешоу.

Семья Редфорд – 22 детей

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Самая большая британская семья Редфорд состоит из 22 детей: 11 мальчиков и 11 девочек. Родители семейства Сью и Ноель выросли в детском доме. Первенца Сью родила еще в 14 лет в 1989 году, а младшая появилась на свет в апреле 2020 года.

Трое старших уже живут отдельно, семья обитает в здании для престарелых, которое рассчитано всего на 10 человек. 46-летняя многодетная мама рада, что в их доме никогда не бывает тихо, всегда раздается детский смех и присутствует любовь. На их странице в Instagram более 400 тысяч подписчиков.

Семья Даггар – 19 детей

Джим и Мишель из США являются родителями 19 детей: 10 мальчиков и 9 девочек. Верующие супруги решили рожать столько детей, сколько даст Бог. Глава семейства Джим занимается недвижимостью, а ранее был членом Палаты представителей штата Арканзас.

С каждым годом семья все больше разрастается, ведь старшие женятся и у них также появляются дети. Телеканал TLC запустил шоу "19 Kids and Counting" о жизни огромной американской семьи. Самому старшему сыну семейства Джошу 33 года, он воспитывает шестерых своих детей вместе с женой Анной. Самой младшей девятнадцатой девочке 12 лет.

На их странице в Instagram – 1,3 миллиона подписчиков. 55-летняя многодетная мама сама ведет соцсети, публикуя фотографии с семейных праздников и важных событий в их семействе.

Нади Сулеман – 14 детей

Нади Сулеман из Лос-Анджелеса является мамой 14 детей, которых зачала с помощью метода ЭКО. Она воспитывает детей без мужа, а родила первенца еще в 2001 году. За четыре беременности у нее появилось 4 мальчика и 2 девочки.

В 2009 году женщина попросила подсадить 8 эмбрионов в матку, хотя это делать запрещено. Через 9 месяцев Сулеман родила сразу восемь детей (6 мальчиков и 2 девочки) и стала рекордсменкой. После расследования появления близнецов, врача уволили.

Нади нигде не работает, она открыла счет в сети, где просит помочь материально. После того им подарили огромный дом. 46-летняя мама сейчас ведет блог о своей семье в Instagram, за ними следят почти 200 тысяч подписчиков.

Семья Госселин – 8 детей

Кейт Госселин сначала родила девочек-двойняшек в Филадельфии. Через несколько лет вместе с мужем Джоном женщина решилась на следующего ребенка, но даже подумать не могла, что родится сразу 6 малышей. Большая семья создала реалити-шоу о своей жизни. В 2011 году брак распался, но Кейт продолжила снимать проект, который обрел невероятную популярность в США.

Старшим дочкам уже 21 год, а младшим близнецам по 17 лет. Маме сейчас 46 лет, она ведет блог в Instagram, где более 400 тысяч подписчиков.

Семья Ковалевич – 19 детей

Украинское многодетное семейство живет в селе Галевичи на Ровенщине. В семье Ковалевич 19 детей: 11 дочерей и 8 сыновей. 47-летняя Светлана – самая многодетная мама в Украине.

Самому старшему Игорю 31 год, а младшему Назару – три. Родители Светлана и Петр также выросли в больших семьях. Они живут за счет своего хозяйства, девочки помогают в быту, у них есть и коровы, и свиньи, и куры.

Оксана Кобелецкая – 6 детей

Оксана Кобелецкая живет с детьми в Одессе. В 2016 году на свет появилось сразу трое мальчиков и две девочки. Эта беременность стала настоящим шоком для родителей, поскольку они хотели одного братика для старшей Алисы. 38-летняя мама воспитывает старшую дочь и пятерню сама. Муж ушел из семьи, когда малышам было всего полгода. Она ведет семейный блог в Instagram, где почти 200 тысяч подписчиков.

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