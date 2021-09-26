Сколько стоил доллар в СССР: блогер развенчал миф о "67 копейках"

Утверждение о том, что доллар в СССР стоил 67 копеек, является мифом. В действительности он продавался по курсу 8-10 советских рублей.

Об этом пишет блогер Максим Мирович в своем LiveJournal. В частности, он напомнил, что американской валюты в Советском Союзе было совсем немного – она главным образом использовалась для покупки импортной продукции.

Монополией на осуществление валютных операций в стране обладал Госбанк и Внешторгбанк СССР. Тем не менее, существовал подпольный рынок с "настоящим рыночным курсом", который определяется только спросом и предложением, пишет блогер.

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Один доллар в 1960-1980-е годы стоил на нем около 8-10 советских рублей. "Валютчику", которого поймали с суммой меньше 25 долларов, грозили 3-8 лет тюремного срока, если сумма была больше, то и наказание было жестче, вплоть до смертной казни. В 1961 году такой приговор получили валютчики Рокотов, Файбишенко и Яковлев.

Именно по 8-10 рублей "валютчики" покупали доллары у иностранцев возле гостиниц, а затем с небольшим процентом перепродавали.

Поэтому средняя зарплата, которая в СССР составляла 140-150 рублей, после развала страны и с приходом рыночной экономики почти за одну неделю превратились в 15-20 долларов в реальном валютном исчислении, что с точностью эквивалентно реальному курсу, бывшего в 60-80-е "подпольным".

"В замкнутой структуре можно рисовать любые курсы валют, но как только система становится частью глобальной экономики и выходит на рынок реального спроса и предложения – то реальность тут же вносит коррективы над всеми фантазиями", – отметил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Мирович писал о "тайне мороженого в СССР". По его словам, секрет "того самого" вкуса заключался вовсе не в том, о чем твердят многие поклонники этой страны.