Патриарх Кирилл благословляет Z-войска на преступления. Украинский художник показал всю суть России в новой жуткой картине

Украинский художник Владимир Прокопенко продолжает изображать карикатуры на высшее руководство страны-оккупанта Российской Федерации, что развязало безжалостную войну с Украиной. На этот раз под его "прицел" попал Патриарх Кирилл, цинично "благословляющий" оккупантов на убийства, пытки, изнасилования и мародерство.

Талантливый украинец высмеял жестокого путиниста, изобразив его нагим над вражеской техникой со знаком "Z". С работой можно ознакомиться в его Instagram (чтобы подывитсия фото, доскролльте до конца страницы).

Несопоставимые ни с какими христианскими ценностями призывы российского Патриарха к убийствам мирных украинцев вдохновили Владимира Прокоменко на мрачную иллюстрацию жестокого пропагандиста.

На ней путинист изображен обнаженным гигантом, в ногах которого едет колонна техники с буквой "Z", а у рук пролетают вражеские самолеты, бомбящие гражданские украинские здания и жилые дома.

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Всю эту армию "христианин" перекрещивает двумя руками, давая молчаливое согласие со зверствами захватчиков на украинских землях. Интересно, что на единственном элементе одежды Кирилла – кукле художник также изобразил фашистский знак.

Отметим, что одобрение войны русским священнослужителем стало поводом для высмеивания и других патриотически настроенных украинцев. В частности, журналист Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram изображение, на котором Патриарх стоит за столом в советской военной форме.

"Патриарху Кириллу пора уже рясу сменить на форму – так будет привычнее", – подписал запись автор.

Напомним, что ранее Владимир Прокопенко демонстрировал и другие авторские работы, где высмеивал высшее руководство России и Беларуси. В частности, в его коллекции есть изображение диктатора Путина, угрожающего миру ядерным оружием.

Также он показал ценителям карикатурное изображение убийцы, который "создает" технику своей армии из собственных фекалий, и ночной кошмар ХХІ века – Путин и Лукашенко "спасают" Украину.

А одной из последних работ иллюстратора стало изображение диктатора Путина, нависающего над детьми Украины, готовясь их убить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Прокопенко точно передает проблемы Украины, мира и россиян. В частности, в крайней работе он задел российскую пропаганду.