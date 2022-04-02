Путина-убийцу почти 160 украинских детей изобразили на жуткой картине. Фото

Украинский художник Владимир Прокопенко нарисовал жуткую картину с президентом России Владимиром Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине, из-за чего погибло огромное количество детей. Отметим, что начиная с первого дня вторжения российских войск на украинскую территорию,158 детей погибло и еще 254 ранены.

Соответствующую картину Владимир Прокопенко опубликовал на личной странице в Instagram. Художник уже не в первый раз рисует лидера страны-агрессора, символично изображая его тираном (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованной картине Владимир Путин изображен в шапке-ушанке с буквой "Z" по центру. Перед ним показан горящий жилой дом, а также ребенок, который смотрит, как Путин разрушает жилье мирных людей.

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Отметим, что ранее художник рисовал Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые объединились в войне против Украины и разрушают украинские города.

Также Прокопенко изображал президента РФ, лежавшим на жилых домах, с большим животом, на котором изображен радиоактивный знак.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Прокопенко показал ночной кошмар ХХІ века, изобразив Путина и Лукашенко "освобождающими" Украину.

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