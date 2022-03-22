А король-то голый! Украинский художник показал, откуда взялись военные РФ — "вторая армия мира"

Украинский художник Владимир Прокопенко в очередной раз потроллил президента России Владимира Путина, нарисовав его голым во время интимного занятия в туалете, как он производит вражескую технику. Весь мир уже четвертую неделю подряд наблюдает за тем, как ВСУ дают достойный отпор войску страны-агрессора.

План Кремля с треском провалился, поскольку "одна из самых могущественных армий мира" должна была за несколько часов захватить столицу и всю территорию Украины. Провал русского диктатора и его солдат стал поводом для шуток в сети.

"Откуда русская армия?" – подписал картину художник.

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Вместо фекалий у Путина – российская техника с пометками "Z". Вождь "наделал" целую кучу грузовиков и БТРов. Эта буква стала символом пропаганды в России, под лозунгами "Zа мир" проходят концерты в поддержку войска, которое напало на Украину.

Напомним, что российский писатель Дмитрий Быков выдвинул версию, что символы "Z" и "V" на военной технике России означают инициалы президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее OBOZREVATEL показывал картину художника Прокопенко, где он изобразил ночной кошмар ХХІ века. На холсте Путин и Лукашенко "спасают" Украину.

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