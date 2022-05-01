Отдал жизнь, закрывая небо: художница показала щемящий рисунок с погибшим воином и его женой. Фото

Украинская художница и иллюстратор Ольга Вилсон создала новый щемящий рисунок, где изобразила погибшего воина и его любящую жену. Героем стал покойный офицер украинских Сил противовоздушной обороны Сушков Виктор Александрович.

Его жизнь оборвалась 20 марта 2022 года, когда военный мужественно защищал небо над украинскими городами. Пост появился в Instagram автора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Он отдал жизнь, закрывая небо над украинскими мирными городами. Дома у него осталась жена, с которой только в июне прошлого года они сыграли свадьбу", – говорится в описании картины.

На ней Виктор Сушков изображён голубыми красками возле своей возлюбленной, нежно обнимая ее за талию.

Видео дня

Мужественный воин и муж редактора издания OBOZREVATEL Ирины отдал жизнь, обороняя украинцев от российских ракет.

Будучи уроженцем Енакиево, он уже раз потерял малую родину из-за русского агрессора, поэтому сознательно выбрал путь военного и гордился тем, что может защищать родную землю.

Виктор Сушков служил в одной из воинских частей в Днепропетровской области. В прошлом году создал семью с любимой девушкой и мечтал о детях, пока им не помешали российские войска.

Известно, что герой погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области, под городом Ахтырка.

Его жена и наша коллега Ирина посвятила покойному любимому щемящий пост в Facebook, где описала то, кем был герой лично для нее и для всех, кто его знал.

"Я не знаю более чистого, доброго и достойного Человека. Ты был лучшим во всем. Не потому, что мой. Так и было, у тебя все получалось. Тебя везде ценили. Ты никогда ничего не боялся, ни разу. Ты сиял улыбкой каждый день, даже если все было плохо. Ты офицер с таким внутренним кодексом чести, что этим с*кам и не снилось. Ты мое сердце! Ты моя душа! Был и будешь. Я безмерно тебя люблю и горжусь", – говорится в ее сообщении.

Мы еще раз выражаем глубокое соболезнование нашей коллеге и всем родным и близким павшего героя. Мы разделяем с вами вашу скорбь и боль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Вилсон уже не впервые изображает в своих рисунках реальные события из жизни пострадавших от войны людей. С ними можно ознакомиться в материале.