Мечтал о детях и отдал жизнь за Украину: погиб 30-летний офицер ПВО

Защищая Украину от рашистских оккупантов, погиб муж редактора издания OBOZREVATEL Ирины, кадровый военный Виктор Сушков. 30-летний офицер украинских сил ПВО отдал жизнь, закрывая небо над украинскими мирными городами от российских ракет.

Уроженец Енакиево Виктор Сушков уже раз потерял малую родину из-за российского агрессора. Он осознанно вызбрал путь военного и гордился тем, что может защищать родину. Служил в одной из воинских частей на Днепропетровщине. В прошлом году создал семью с любимой девушкой, работающей в нашем издании.

Молодые супруги мечтали о детках. Но помешала воплощению этой мечты и долгой, счастливой жизни вместе стала война.

Когда Россия коварно вторглась на территорию Украины ранним утром 24 февраля, Виктор с первых минут, как и тысячи его побратимов, стал на защиту родной земли.

Когда-то, после завершения войны, мы обязательно расскажем, какой невероятный героизм, отвагу и мастерство проявляли и продолжают демонстрировать украинские воины, защищая мирных украинцев от российских ракетных ударов и мощных авиабомбардировок, которые уже почти месяц наносит кремлевская оккупационная армия по нашим городам и селам.

Именно во время выполнения боевого задания в Сумской области, под городом Ахтырка, Виктор Сушков погиб. Перед тем успев сбить смертоносную ракету и спасти десятки, а может, и сотни жизней украинцев.

Мы выражаем глубокие соболезнования нашей коллеге и всем родным и близким павшего героя. Мы разделяем с вами вашу скорбь и боль.

И точно знаем: за гибель Виктора Сушкова, за оборванные жизни других защитников Украины, за убийства тысяч мирных жителей, совершаеме Рашистской Федерацией на территории независимого, суверенного государства Украина, враг заплатит сторицей.

И победа, которую каждый день окропляют своей кровью лучшие из лучших наших соотечественников – непременно будет за Украиной.

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