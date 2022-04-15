Иллюстраторка Ольга Вилсон показала войну в Украине серией трогательных рисунков

Украинская художница и иллюстратор Ольга Вилсон опубликовала серию трогательных работ, посвященных вторжению РФ в Украину. В своих рисунках она изображает реальные события из жизни людей, пострадавших от войны.

Вилсон выкладывает свои работы в Instagram и к каждому рисунку добавляет историю, которая за ним кроется. В ее наработке иллюстрации посвященные ракетным ударам по железнодорожному вокзалу Краматорска, смерти более 300 собак в приюте в Бородянке и другие.

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Кроме рисунков, посвященных трагедиям украинцев, Уилсон также публикует вдохновляющие и обнадеживающие иллюстрации.

"Аисты возвращаются в разрушенное село после выхода российских оккупантов и уже начали строить гнезда. Аист всегда считался хорошим знаком", – подписала женщина одну из своих недавних работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художники создали трогательное видео, посвященное украинцам, погибшим из-за развязанной Россией войны. На фоне уничтоженных домов показаны фрагменты мирной довоенной жизни наших граждан.