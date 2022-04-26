Оккупанты объявили мэром в захваченной Михайловке на Запорожье местного тамаду. Фото

Российские оккупанты назначили на должность исполняющего обязанности руководителя захваченного поселка Михайловка на Запорожье местного тамаду Ивана Сушка. Коллаборант в 2015 году баллотировался в депутаты поселкового совета от партии "Оппозиционный блок".

Об этом сообщили в Telegram Запорожской областной военной администрации, добавив, что оккупанты собирают информацию о каждом жителе Михайловки. В частности, россияне ходят по домам в поисках оружия и участников АТО/ООС.

Сам Сушко на своих страницах в социальных сетях не публиковал никакой информации, кроме посвященной его профессиональной деятельности в прошлом.

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Также мужчина кичился своим прошлым в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины, что не помешало ему пойти на сотрудничество с оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Наталья Романиченко объявила себя городским головой оккупированной российскими военными Васильевкой в Запорожье. Мать двоих детей пошла на сотрудничество с оккупантами и призывает местных жителей сотрудничать с "братским русским народом".