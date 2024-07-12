Участник 'Голоса страны' Давид Маскиса получил ранение на фронте

Участник 12-го сезона телевизионного талант-шоу "Голос страны", который был частью команды Нади Дорофеевой, Давид Максиса получил ранение спины во время выполнения одной из боевых задач. В результате осколочного поражения, исполнитель, присоединившийся к рядам ВСУ с начала полномасштабного вторжения, имеет проблемы с передвижением.

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Об этом сообщил коллега по сцене военного Евгений Пугачев в своем Instagram. Музыкант отметил, что для проведения операции, необходимой защитнику Украины, необходимо собрать 350 тысяч долларов.

"Во время несения службы Давид получил осколочное ранение в спину, которое впоследствии дало сильное осложнение. Сейчас Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, осложненно передвигается и готовится к дорогостоящей операции и последующей реабилитации", – отметил Евгений Пугачев в сообщении.

Украинский исполнитель открыл сбор в помощь "воюющему музыканту", чтобы ускорить процесс его лечения и реабилитации. Певец призвал свою аудиторию присоединиться к накоплению суммы в 10 тысяч долларов, что является его целью.

"Наши защитники нуждаются в помощи не только на линии столкновения и мы выбираем справиться со всеми вызовами, которые ставит перед нами это время!" – добавил Евгений Пугачев.

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