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Участник "Голоса страны" Давид Маскиса получил ранение на фронте

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Участник 'Голоса страны' Давид Маскиса получил ранение на фронте

Участник 12-го сезона телевизионного талант-шоу "Голос страны", который был частью команды Нади Дорофеевой, Давид Максиса получил ранение спины во время выполнения одной из боевых задач. В результате осколочного поражения, исполнитель, присоединившийся к рядам ВСУ с начала полномасштабного вторжения, имеет проблемы с передвижением.

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Об этом сообщил коллега по сцене военного Евгений Пугачев в своем Instagram. Музыкант отметил, что для проведения операции, необходимой защитнику Украины, необходимо собрать 350 тысяч долларов.

Участник "Голоса страны" Давид Маскиса получил ранение на фронте

"Во время несения службы Давид получил осколочное ранение в спину, которое впоследствии дало сильное осложнение. Сейчас Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, осложненно передвигается и готовится к дорогостоящей операции и последующей реабилитации", – отметил Евгений Пугачев в сообщении.

Украинский исполнитель открыл сбор в помощь "воюющему музыканту", чтобы ускорить процесс его лечения и реабилитации. Певец призвал свою аудиторию присоединиться к накоплению суммы в 10 тысяч долларов, что является его целью.

Участник "Голоса страны" Давид Маскиса получил ранение на фронте

"Наши защитники нуждаются в помощи не только на линии столкновения и мы выбираем справиться со всеми вызовами, которые ставит перед нами это время!" – добавил Евгений Пугачев.

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