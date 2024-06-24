Потерял ногу, но снова пошел на войну. Погиб украинский хореограф Антон Смецкий, работавший с Ириной Билык и другими звездами

Известный украинский хореограф Антон Смецкий, работавший со многими звездами, в том числе с Ириной Билык, погиб на фронте. 37-летний военнослужащий служил сапером на Запорожском направлении.

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В августе 2023 года танцор потерял часть ноги, однако, пройдя реабилитацию, вскоре вернулся на фронт. Ужасное известие сообщила представительница Корпуса военных капелланов ХСС Оксана Мищишин на своей Facebook-странице. Подробности трагедии пока неизвестны.

"Я говорила ему, что, наверное, без него победа не придет… – написала Мищишин. – Он никогда не жаловался. А единственное огромное желание было – увидеться с женой и ребенком".

В декабре прошлого года Смецкий признался "Суспільному", что, несмотря на травму, мечтал вернуться к танцам, работе и преподавательской деятельности. Заниматься воин начал еще в пятилетнем возрасте в родном Донецке. После переезда в столицу хореограф сотрудничал с Дмитрием Коляденко, Ириной Билык и другими известными личностями.

В сети вспомнили видео с концерта украинской исполнительницы. На кадрах видно, как Билык позвала на сцену своего коллегу и старого друга. Последним сообщением на Facebook Антона Смецкого стал сюжет о собственной истории под названием "Из шоу-бизнеса в саперы ВСУ". Он датирован 13 июня этого года.

Исполнительница отреагировала на смерть хореографа в своем Instagram. Она опубликовала совместное фото с военным, добавив сообщение. "Вчера я узнала, что Антон погиб на фронте, но не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой лучший танец... – написала звезда. – Месяц назад во Дворце "Украина" люди аплодировали тебе стоя...Сегодня мы все провожаем тебя как Героя и великого Артиста!"

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