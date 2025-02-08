Зеленский с Иисусом, Тутанхамоном и на Луне: сеть взорвалась мемами после фейка о "гонораре" USAID за приезд в Украину
Американский миллиардер и основатель компаний "SpaceX" Илон Маск распространил в своих соцсетях видео, созданное россиянами, где рассказывается, что Агентство США по международному развитию (USAID) якобы платило голливудским звездам за приезд в Украину. Согласно фейковой информации, распространяемой пропагандистами, знаменитости смогли получить "гонорары" в размере от 1,5 до 20 миллионов долларов.
Такие громкие заявления создали настоящий фурор среди пользователей сети, ведь на просторах интернета активно начали распространяться самые разные мемы. Юзеры включают свою фантазию и предполагают, кому еще могло "заплатить" агентство за визит в Украину.
Главным героем большинства юмористических изображений стал президент Владимир Зеленский. Фото украинского лидера размещают рядом с изображениями мировых звезд, среди которых Элвис Пресли, Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, гадая, сколько средств могли "заработать" селебрити.
Однако пользователи сети не ограничились только знаменитостями. Некоторые нафантазировали, что получить "гонорар" от USAID могли даже Иисус и Тутанхамон.
Нашлись и те создатели мемов, которые отнеслись к фейку с самой большой иронией, поэтому создали изображение, где объединили два фото президента Украины и написали: "За позирование с Зеленским USAID заплатило Зеленскому 500 миллионов долларов. Невероятно!"
Напомним, ранее американский актер и звезда приключенческой комедии "Ночь в музее" Бен Стиллер опроверг слухи о том, что получил прибыль от Агентства США по международному развитию за визит в Украину. По словам знаменитости, подобные вбросы являются абсолютной чушью, которую создают российские медиа, а все расходы на поездку он оплатил самостоятельно.
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