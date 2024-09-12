Невеста бросает букет в Viber, Федоров пишет 'ок': сеть взорвалась мемами из-за онлайн-свадьбы в Дії

После запуска сервиса онлайн-брака в Дії в понедельник, 9 сентября, украинцы засыпали сеть самыми разными креативными мемами. Интернет-пользователи начали предполагать, благодаря каким сервисам можно организовать полностью дистанционную свадьбу, и в каких жизненных ситуациях использование новой фишки будет "уместнее".

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Предложение в Дії стало трендом недели, сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Сервис позволяет это сделать партнерам независимо от пола: или мужчина девушке, или девушка девушке и т.д. Эти и другие обстоятельства заставили украинцев подшутить в сети над сервисом, который действительно принесет немало пользы для людей, которые при разных обстоятельствах не могут быть вместе в ближайшее время.

Украинцы создали мемы о многочисленных предложениях руки и сердца, сравнили Дію с Тиндером и рассказали, каким должен быть настоящий мужчина. Некоторые даже составили расписание онлайн-свадьбы через Zoom, Bolt Food, голограммы ведущих и Михаила Федорова, официально удостоверяющего брак.

К флешмобу мемов даже присоединились украинские бренды. Один из них – зоомагазин MasterZoo.

"Брак онлайн – революционный сервис, и по популярности видим, что очень нужен – только за первые 24 часа вы забронировали даты браков на 2 месяца вперед! А предложение в Дії, без преувеличений, стало трендом недели", – отметил Михаил Федоров.

Он опубликовал несколько статистических данных, в которых отмечалось, что за 3 дня существования сервиса было сделано более 400 тысяч предложений, однако положительных ответов было всего около 50 тысяч.

"1 247 пар подали заявления о браке. 197 пар уже женились на запуске беты", – отчитался министр.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть бурно отреагировала мемами на дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

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