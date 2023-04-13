Российское в украинских трендах: отечественные чарты возглавили треки артистов-путинистов. Фото

Несмотря на продолжающуюся войну, которую развязала Российская Федерация, украинцы продолжают слушать песни артистов из страны-агрессора. Мало того, треки приверженцев Путина занимают лидирующие позиции на стриминговых платформах. Как утверждают украинские музыканты, в том числе и Сергей Бабкин, данные композиции являются фаворитами подростков. К сожалению, они не понимают, что таким образом спонсируют российскую армию.

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По данным от 13 апреля 2023 года в рейтинге Apple Music "Топ-100 Украины" на первом месте расположилась композиция российских рэперов Kravz и Гио ПиКа "Где прошла ты". Тройку замыкает трек еще одной артистки из страны-оккупанта Macan "Asphalt 8" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В 10-ку самых популярных хитов украинцев вошли 6 отечественных композиций: Yaktak "Погляд", Після дощу "Хочеш", Yaktak и Kola "Порічка", Mayorova "Незамінних", Yaktak "Чекає вдома".

Аналогичная ситуация и в рейтингах Spotify. В чарте "Топ-50 трендов Украины" первое место заняла песня "Заставлял" российских исполнителей Daryana и Daybe, а второе – трек "Psycho Dreams" от Kill Eva, и ENCASSATOR. В топ-10 вошла всего лишь одна песня украинского артиста.

Отметим, недавно певица Оля Цыбульская разозлилась из-за трендов в украинском YouTube и обратилась к согражданам. Как оказалось, в рейтинге украинцев первые позиции удерживали клипы Ани Лорак, Анны Асти и Моргенштерна. Исполнительница призвала отказаться от российского контента, чтобы не увеличивать бюджет РФ, который она использует на оружие и обмундирования для оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL, музыкант Женя Галич эмоционально обратился к украинским фанатам Инстасамки и других российских певцов. Его шокировало то, что артистов-путинистов до сих пор слушают наши сограждане. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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