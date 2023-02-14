Женя Галич эмоционально обратился к украинским фанатам Инстасамки и других российских певцов: сколько еще нужно погибших?

Популярный украинский музыкант Женя Галич, который после полномасштабного вторжения отправился защищать Родину на фронт с оружием в руках, эмоционально отреагировал на новость о российской исполнительнице Инстасамке. Та заявила, что пожертвовала на нужды армии РФ 900 тысяч рублей (450 тысяч гривен). Но шокировал фронтмена рок-группы O. Torvald не факт "пожертвования", а то, что артистка из страны-агрессора, которая способствует продолжению войны в Украине, до сих пор остается в топах музыкальных чартов среди украинских слушателей.

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Деньги у Инстасамки появляются от количества прослушиваний ее треков на разнообразных стриминговых платформах, включительно и в Украине. Иными словами, украинцы, которые продолжают слушать россиянку, а также других певцов из РФ, собственноручно спонсируют врага оружием и ракетами. Галич резко обратился к фанатам такой музыки в своих InstaStories.

"Ну, что вы, подростки? Наслушались? У кого из вас отец, брат, парень на фронте? Расскажите им о "музыке вне политики"… Это дерьмо "Топ альбомов в Украине"? Реально? Как?" – в недоумении обратился артист к тем, кто практически за год полномасштабной войны так и не понял, почему нужно отказаться от всего российского.

Галич показал ужасающие и хорошо всем знакомые кадры из Бучи, Изюма, Винницы, Днепра и Краматорска. На них можно увидеть "результаты" деятельности армии РФ, которая спонсируется, в частности, благодаря налогам артистов и вот таким вот пожертвованиям, как от Инстасамки.

"Сколько нужно разрушенных городов, погибших украинцев, уничтоженных жизней, чтобы дошло до каждого? Или музыка все еще вне политики?.. Вот, бл**ь, ваши прослушивания и первые места. Будете слушать – визуализируйте", – резко высказался музыкант-военный.

Одна из поклонниц Галича поделилась с кумиром ситуацией из жизни, когда подростки при ней слушали российскую музыку и явно не думали о последствиях. Подписчица призналась, что не знала, как поступить в такой ситуации, а потому предположила, что единственным правильным решением было бы полностью запретить продукт из страны-террористки в Украине.

Лидер O. Torvald согласился: "Только жесткий запрет. Родители, обратите внимание. Люди, не стесняйтесь делать замечания, не бойтесь. Ребята на фронте не боятся".

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Оля Цибульская разозлилась из-за музыкальных топ-чартов Украины, которые демонстрируют, что больше всего слушают украинцы в том или ином отрезке времени. Так, вспомнила она ту самую Инстасамку. Цибульская не понимает, как соотечественники могут и дальше спокойно воспринимать артистов из страны-агрессора, когда на их головы чуть ли не ежедневно летят вражеские ракеты.

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