"Холостячка 2": кто покинул шоу в пятом выпуске

В пятницу, 15 октября, на телеканале СТБ прошел пятый выпуск шоу "Холостячка 2", в котором главная героиня Злата Огневич ищет любовь. В результате проект покинул полицейский Александр Борзенко.

За сердце украинской певицы продолжат бороться 9 участников. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Злата Огневич решила отпустить Алесандра Борзенко с проекта навсегда, чтобы не препятствовать его профессиональной деятельности. Он работает начальником полиции.

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В пятом выпуске участник угрожал, что сам уйдет из шоу, если ему не дадут телефон, чтобы позвонить на работу. Такое легкомысленное поведение не понравилось Злате. Она пригласила Александра на личную беседу и даже расплакалась, однако участник не нашел слов, чтобы успокоить героиню.

Участники, которые остались на шоу

Что известно об участнике

Александр из города Кременчуг, ранее не был женат. Участник занимается боксом и легкой атлетикой. В 25 лет решил стать командиром в полиции, его перевели служить на крымскую границу с Украиной, а затем повысили до начальника патрульной службы.

Еще в первом выпуске шоу "Холостячка 2" Злату озадачила чрезмерная занятость Александра работой, однако звезда дала ему шанс. Во время второго эпизода мужчина "отпросился" с шоу, так как у него были срочные дела. Тогда он успешно вернулся на проект и побывал с Огневич на свиданиях, но построить любовь им не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, певица Злата Огневич рассказала, каким должен быть ее избранник. Звезда заявила, что будущий мужчина должен быть похожим на папу и разделить с ней обязанности по дому.