Слезы Огневич и свидание на Кипре: как проходит пятый выпуск шоу "Холостячка 2". Фото

В прямом эфире на телеканале СТБ 15 октября проходит пятый выпуск шоу "Холостячка 2" с участием украинской исполнительницы Златы Огневич. До пятой серии дошли 10 мужчин, которые будут строить отношения с певицей.

"Холостячку" в пятом выпуске ждут свидания на острове Кипр. OBOZREVATEL следит в режиме онлайн за главными событиями шоу (посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Правила проекта

Главная героиня шоу "Холостячка" встречается с мужчинами, которые претендуют на ее сердце. Каждое свидание особенное: парни дарят цветы и придумывают сюрпризы. Есть также парные и групповые встречи, тогда участники избавляются конкурентов, чтобы завоевать симпатию героини.

Видео дня

В конце каждого эпизода "холостячка" решает, кто покидает шоу. Участники, которые проходят дальше, получают бутоньерку в виде красной розы. В финале останутся двое участников, которых ждет знакомство с родителями. Только после этого "холостячка" выберет одного мужчину, с которым продолжит отношения после проекта.

Все подробности пятого выпуска шоу

Участники проходят полосу препятствий, а "холостячка" смотрит за происходящим. Мужчины проходят испытания, состоящие из 8 задач. Победитель пойдет на свидание со Златой.

Коротко о главной героине:

Злата Огневич – украинская исполнительница родом из Крыма, которая представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2013", где заняла третье место. Настоящее имя исполнительницы – Инна Бордюг.

Год звезда работала в Верховной Раде народным депутатом от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре в 2015 году Злата сложила полномочия.

Ранее звезда не была замужем, у нее были серьезные отношения, но она не раскрывала подробностей личной жизни. В шоу "Холостячка" Злата призналась, что год реабилитировалась после разрыва отношений. Бывший возлюбленный не хотел развиваться, унижал ее и поднимал на руку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что четвертый выпуск шоу покинул Власко Младенов. Певица заявила, что общались они хорошо, но их отношения были более дружественными, чем романтическими.