"Холостячка-2": фаворит Огневич "отпросился" с шоу

Участник проекта "Холостячка-2" на канале "СТБ" Александр Борзенко неожиданно покинул шоу на некоторый период. У него появились дела по работе.

Мужчина работает начальником патрульной полиции в Кременчуге. В конце первого свидания во втором эпизоде Александр "отпросился" у главной героини Златы Огневич, потому что появились срочные дела на службе.

Злату предупредили в соцсетях, что 29-летний полицейский опасен. Подписчица "холостячки" написала, чтобы она была с мужчиной осторожной и опасалась его.

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Александр опроверг эту информацию и утверждает, что он добрый, честный и искренний в общении с певицей. Позже оказалось, что это сообщение отправила бывшая девушка, которая изменила ему.

В первом эпизоде "холостячка" вручила полицейскому розу, как самому заботливому участнику на проекте. Для нее Александр был открытием первой вечеринки, поскольку сперва он показался грубым диктатором.

Во втором выпуске шоу Злате не понравился танец с закрытыми глазами в партнерстве с Александром, ведь он слишком сильно прижимал ее к себе.

Что известно об участнике

Александр из города Кременчуг, ранее не был женат. Мужчина занимается боксом и легкой атлетикой, в этих видах спорта завоевывал призовые места на соревнованиях.

В 25 лет он решил стать командиром роты в полиции, его перевели служить на крымскую границу с Украиной, а затем повысили до начальника патрульной службы.

OBOZREVATEL следит за подробностями второго выпуска проекта "Холостячка-2". В шоу уже прошли первые групповые и парные свидания.