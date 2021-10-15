Огневич сравнила будущего избранника с папой. Архивные фото

В пятом выпуске шоу "Холостячка 2" главная героиня Злата Огневич рассказала, что ищет избранника, который умеет наточить ножи и починить смеситель в ванной. Будущий муж певицы, как ее папа, должен помогать по дому. Звезда вспомнила своего отца, который самостоятельно делал мебель.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира программы на телеканале СТБ. Украинская исполнительница показала архивные фото с детства вместе с отцом Леонидом Бордюг, который тяжело работал хирургом, но был настоящим хозяином в доме (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Злата Огневич заявила, что чистота в доме – это очень важный аспект. "Я могу прекратить любовные отношения с мужчиной, если он ведет себя неряшливо и в его доме грязно", – рассказала звезда в пятом выпуске шоу "Холостячка 2".

Певица добавила, что пока живет сама, ей не хватает мужских рук. У нее дома тупые лезвия на ножах, сгорели лампы в люстре и некому починить душ.

Злате важно, чтобы все обязанности по дому были разделены между мужем и женой наполовину. Огневич отметила, что готова поделить семейный бюджет, и не важно, кто зарабатывает больше.

Звезда вспомнила папу, который умел все чинить, собственноручно делал двери и даже кровати. "Холостячка" хочет, чтобы ее будущий избранник также помогал по хозяйству, как ее отец в детстве.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская исполнительница родом из Крыма. Ее мама работала учительницей русского языка, а папа – военным хирургом. Настоящее имя певицы – Инна Бордюг. В 2013 году она представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение". 35-летняя звезда раньше не выходила замуж.

OBOZREVATEL следит за главными событиями пятого эпизода шоу "Холостячка 2", где уже прошли первые свидания на острове Кипр.