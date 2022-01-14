Жена Криса Нота сняла обручальное кольцо и оставила звезду "Секса в большом городе" в одиночестве на Новый год – СМИ

Жена голливудской звезды Криса Нота – канадская модель Тара Уилсон – якобы перестала носить обручальное кольцо после того, как ее мужа обвинили во многочисленных домогательствах и изнасилованиях. Кроме того, Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" остался на Новый год в полном одиночестве – по данным СМИ, Уилсон с детьми покинула Нью-Йорк перед праздниками, уехав в Лос-Анджелес.

Кроме того, папарацци засняли 39-летнюю жену актера плачущей в своей машине. Это произошло 13 января в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail. Журналисты подчеркнули: на этих снимках кольца на руке Уилсон не видно.

Заявляется, что модель некоторое время сидела не переднем сидении авто. Потом она кому-то позвонила по телефону, надела темные солнцезащитные очки и пошла в продуктовый магазин.

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Нот и Уилсон вместе уже более 20 лет. У пары есть двое сыновей: 13-летний Орион и 8-месячный Китс. Ранее поклонники считали, что отношения знаменитостей крепкие и гармоничные, но, похоже, из-за секс-скандала вокруг актера брак висит на волоске.

По информации издания Page Six, которое ссылается на анонимный источник, Уилсон очень расстроена и не может поверить, что ее муж – насильник.

"Она просто хочет защитить детей. Это ее приоритет номер один", – заявил источник.

Уилсон также трудно принять тот факт, что Нот изменял ей, когда они уже были в официальном браке. Подчеркнем, что официальных заявлений о своих отношениях пара пока что не делала.

Напомним, секс-скандал разгорелся после того, как четыре разные женщины публично обвинили 67-летнего Нота в насилии. Сам актер все отрицает, утверждая, что эти заявления "категорически ложные".

Нот уже потерял контракт на 12 млн долларов из-за обвинений в изнасиловании. Его коллеги по сериалам "Секс в большом городе" и "И просто так..." Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис обнародовали совместное заявление в поддержку женщин, которые признались об издевательствах со стороны знаменитости.

Коротко о звезде:

Крис Нот – 67-летний американский телевизионный актер. Наиболее известен по ролям Майка Логана в сериале "Закон и порядок", Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" и Питера Флоррика в "Хорошей жене".

Как ранее писал OBOZREVATEL, на фоне обвинений в сексуальном насилии Криса Нота возрождение "Секса в большом городе", получившее название "И просто так...", ждет неопределенное будущее. По данным СМИ, переговоры о втором сезоне сиквела шли полным ходом, но теперь "все эти разговоры прекратились".

Кроме того, режиссеры удалили сцену с Мистером Бигом, которая должна была появиться в финальных сериях первого сезона "И просто так...".