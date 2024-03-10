К сожалению, плохие привычки не обошли украинских звезд. Кто-то смог их преодолеть, кто-то сейчас борется с зависимостью от алкоголя, а кого-то рюмка уже сгубила. Я построил подборку на основе слухов, открытой информации и инсайдов.

Среди любителей водки неоднократно была замечена певица Алена Винницкая. Экс-"Виа Гра" в свое время начала успешную сольную карьеру, затем стала телеведущей и, по словам коллег, часто выпивала. Сегодня Алена совсем исчезла со всех радаров, и говорят, что она сейчас злоупотребляет алкоголем слишком сильно. Мне грустно писать об артистке, ведь в детстве я был ее фаном. Надеюсь, что Винницкая сможет привести себя в порядок. Пытался выйти с ней на связь, но бывшая звезда сейчас не держит контакта с внешним миром.

Легенда украинской сцены Андрей Данилко неоднократно признавался, что имел проблемы с алкоголем. В основном это было связано с проблемами со сном. Артист вообще не мог спать из-за стресса и сверхчеловеческого темпа концертного графика, поэтому ему приходилось приводить себя к тонусу. И именно алкогольные напитки в тот период пригодились. Сейчас Андрей продолжает артистическую деятельность и вдохновляет миллионы людей своей устойчивостью и гражданской позицией.

Для многих будет неожиданно встретить в этом списке Алексея Завгороднего (артиста Positiff). Уже во время полномасштабного вторжения он признался, что у него были проблемы с алкоголем. Стресс и проблемы в карьере "погасили" артиста на время, а затем в его жизни случились "Спалахи". Эта композиция стала одним из главных хитов прошлого года, и Positiff полностью ушел в работу, гастроли, волонтерство, забыв о вредных привычках.

Певица-предательница Лолита Милявская почти всю карьеру проводила за бокалом. Эпатажные выходки, выход на сцену, отдых с друзьями, шоубиз-ивенты – все сопровождалось алкоголем. Были моменты, когда Милявская вообще на себя забивала, а бывало и просветление – диеты, стройная фигура, отсутствие вредных привычек в жизни. Пока Лолита закрывает глаза на то, как гибнут десятки тысяч людей на ее Родине из-за российской агрессии, Кремль, которому она так подыгрывает, кенсилит артистку из-за "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой.

Бывшая подопечная Монатика Лида Ли с начала года исчезла со всех радаров шоу-бизнеса. Она перестала вести социальные сети, не выпускает песни и не отвечает в директе. Поклонники певицы обеспокоены, особенно после конфуза артистки на одном из столичных мероприятий. Девушка за бокалом шампанского была максимально нетрезвой и обращалась агрессивно с персоналом заведения. Надеюсь, что это лишь момент слабости и ни в коем случае не устоявшееся состояние певицы.

Недавно Melovin признался, что у него были проблемы с алкоголем, но смог преодолеть привычку. Сейчас артист не употребляет напитки более 10 месяцев. В интервью Алексею Суханову певец признался, что бросил пить после того, как узнал диагноз. Напомним, Melovin в своем Instagram сообщил, что имеет сахарный диабет.

Также за бокалом замечали и главную блондинку сцены и известных телеведущих. С одной стороны, я понимаю, что публичная сфера – это всегда напряжение и стресс, но есть множество вариантов релакса. Возможно, "быстрота эффекта" и обольщает медийных людей, вводя в заблуждение. Однако со временем стресс только нарастает, а сам алкоголь превращается в привычку.

У каждого бывают уязвимые периоды в жизни. Кто-то с этим справляется, а кто-то нет. Причины злоупотребления алкоголем также у всех разные, но запомните раз и навсегда – ищите не легкие пути отдыха, а умейте продуктивно работать и отдыхать с пользой для здоровья.