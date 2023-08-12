Куда пропала Алена Винницкая из 'ВИА Гры', почему лечилась в психбольнице и как выглядит сейчас. Фото

Первая участница известной группы "ВИА Гра" Алена Винницкая пропала с радаров уже давно. Артистка почти не дает интервью, не публикует фото и закончила с карьерой на ТВ.

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Звезда была участницей "ВИА Гры" с сентября 2000 по январь 2003 года, после чего начала сольную карьеру, а затем пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем. OBOZREVATEL расскажет, что известно о жизни исполнительницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свою карьеру как сольной вокалистки Винницкая начала сразу после того, как попрощалась с "ВИА Грой". И следует отметить, что эта карьера была не менее успешной. Так, каждый год певица выпускала новую песню, которая становилась настоящим хитом – "Рассвет", "007", "Куклы", "Конверт", "Давай забудем все" и т.д.

Более 10 лет утомительной работы подкосили артистку. Не менее болезненным для нее стали и проблемы в отношениях с мужем – музыкантом Алексеем Большим. Пара была на грани разрыва, но влюбленным все же удалось наладить отношения.

В 2019 году Винницкая дала интервью, в котором призналась, что лечилась в психбольнице. Причиной стало уменьшение спроса на ее концерты и необходимость привыкнуть к немедийной жизни.

"Сначала стресс, потом началась депрессия. Потом я лежала в психиатрической больнице. Я работала не с психологами, а с психиатрами, настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах. Это был первый очень серьезный год. Я никак не могла прийти в себя", – рассказывала Винницкая.

Со временем артистка вернулась в медийную жизнь, но как ведущая. Вместе с украинским телеведущим Тимуром Мирошниченко она вела "Зірковий шлях" на канале "Україна". Недавно она забросила и эту профессию.

В 2022 году Винницкая дала единственное интервью, в котором рассказала, что ее муж вступил в ряды территориальной обороны, а сама артистка осталась в Украине, потому что боялась эвакуировать больную маму.

"Конечно, я не могу сказать, что если что-то такое произойдет совсем ужасное для меня, для нашей семьи, то конечно мы будем куда-то ехать. Но пока остаемся", – рассказала звезда в мае 2022 года и исчезла из инфопространства.

Это был последний раз, когда ее видели фанаты. Сейчас даже это интервью удалено со всех площадок. Последнее сообщение в ее блоге датировано 24 августа 2022 года. В нем звезда поздравила Украину с Днем Независимости.

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