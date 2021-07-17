MONATIK прекратил работу с певицами Lida Lee и Nino Basilaya: названа причина

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) рассказал о том, что уже не продюсирует певиц Lida Lee и Nino Basilaya. Он прекратил работу с артистками, о чем сообщил на публику.

Так, на странице в Instagram MONATIK признался, что сейчас Lida Lee и Nino Basilaya самостоятельные артистки. По словам исполнителя, они разошлись добрыми друзьями и будут продолжать поддерживать друг друга.

"Отношения продюсер-артист рано или поздно заканчиваются, в нашем случае, возможно, это произошло рано, но точно к лучшему и не зря. За год работы вы получили столько опыта, о котором многие только мечтают. И теперь вы готовы к сольному плаванию артистов, а не продюсерских проектов! По-прежнему буду за вас переживать, гордиться, радоваться вашим новым успехам и достижениям! Наш прекрасный цветок и наша достопримечательность. Спасибо вам за все. Верю в вас бесконечно. Всегда рядом!" – заявил звезда.

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К слову, MONATIK начал сотрудничество с Lida Lee и Nino Basilaya в августе 2020 года, когда познакомился с ними на проекте "Голос країни", где был в качестве тренера. За год сотрудничества с артистом Lida Lee выпустила песни "Достопримечательность", "Пойми", "Добеги". А вот Nino Basilaya презентовала треки "Словно цветы" и "Полетели". Также артистки выступали на стадионном шоу MONATIK “LOVE IT ритм”.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий MONATIK – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

В апреле 2019 года MONATIK выпустил самый масштабный клип в своей карьере. Ролик снят на песню "Love it ритм" – заглавный сингл стадионного шоу.

С супругой Ириной артист воспитывает двоих сыновей – Даниила и Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK (Дмитрий Монатик) разместил в сети пост, в котором намекнул на уход из популярного шоу "Голос країни". Он был тренером на проекте несколько сезонов.