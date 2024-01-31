'Они будут популярны на болотах'. POSITIFF – о предательстве Бардаша, волонтерах-лжецах и том, почему ему грустно из-за Алхим

Украинский певец Алексей Завгородний, известный под творческим псевдонимом POSITIFF, удивил слушателей и фанатов песней "Спалахи", которая стала одним из главных хитов 2023 года. Однако с тех пор в жизни артиста многое изменилось.

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Мы решили узнать, чем POSITIFF занимается сейчас, как он относится к "отдыху" коллег за границей во время войны, как сам провел зимние каникулы и согласится ли на музыкальный дуэт с Анной Алхим. Об этом и многом другом – в эксклюзивном интервью Алексея для YouTube-блогера Богдана Беспалова в рамках сотрудничества с OBOZ.UA.

– Позитив, рад слышать. В мирное время для всех звезд январь – это период отдыха. Как у тебя проходит начало 2024 года?

– Мой январь был о семье, друзьях и музыке, ведь недавно я презентовал новый трек "Гаснуть ліхтарі". С первого числа мы с командой уже были на студии. В одной комнате монтировали клип, а в соседней сводили песню. Сейчас общаемся с волонтерами и военными, планируем сборы, концерты и мероприятия для детей-переселенцев "Амбассадор детства".

– Сейчас, во время войны, большинство стараются не кичиться подарками, дорогой жизнью и отдыхом за границей. Но есть и исключения среди твоих коллег, таких как Аня Тринчер, Ксения Мишина, Андрей Гонковский. Из свежего – поездка Волошина в Мексику. Как ты относишься к открытому хвастовству в социальных сетях жизнью по полной?

– Это личное дело каждого. Не осуждаю, если это не нарушает закон. Но мне делиться таким сложно. Например, я очень люблю готовить и почти каждый день мог бы постить кулинарные творения. Но чувствую, что даже это не совсем нравственно по отношению к тем, кто не по своей воле не может позволить себе приготовить что-то в своем доме, потому что его разрушили или оккупировали. Я больше о творчестве, музыке, хорошем настроении, о побуждении и привлечении людей к помощи украинцам.

– Я знаю, что ты много помогаешь нашим военным как волонтер. Кейс Пренткович-Гонковский. Выезд за границу под волонтерским соусом. Осуждаешь ли такие действия? Как часто публичные люди злоупотребляют такими схемами? Может, что-то слышал об этом?

– Никогда не поддержу, если кто-нибудь из моих близких будет ездить на отдых, прикрываясь волонтерством. К счастью, все мои друзья и знакомые – суперволонтеры. С ними я уже неоднократно ездил за границу на благотворительные мероприятия и возвращался с деньгами для ВСУ, чемоданом Med Kit (аптечек) и еще и на пригнанных машинах для фронта. Для меня это уже романтика – гнать машину через всю Европу, потому что я знаю, для чего и для кого это делаю!

– Если бы тебе предложила, например, дуэт Аня Алхим, которая в последнее время очень часто попадает в скандалы – то слушает русскую музыку, то пляшет на фоне мемориала погибших героев, то называет украиноязычных людей нацистами. Ты бы согласился? С учетом социального позиционирования и провоцирования украинцев Аней?

– Нет, это мне не может быть интересно. Я не знаю Анну лично, не слежу за ней, но где-то видел видео. Не понимаю, кто ее фолловеры и какую пользу от нее они получают. Печально, что она оказывает влияние на столь большую аудиторию. Грустно, что такие нарративы раздаются в публичном пространстве. Лучше подписаться на Дениса Христова и посмотреть на настоящего героя и на то, что происходит в прифронтовых городах.

– А с кем бы тогда хотел записать дуэт и сложный ли это для тебя процесс – творческое сближение с другим артистом?

– С Джастином Бибером! Есть много талантливых украинских артистов, с кем бы я хотел сделать дуэты. У меня уже даже записаны демки с несколькими. Но сейчас не могу сказать конкретно. Мне совсем не сложно работать с любым артистом. Думаю, это связано с многолетним опытом сотрудничества. Меня драйвит желание стать свидетелем рождения чего-нибудь прекрасного, процесс написания трека и трансформация артиста во время него.

– Бывший продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш получил российское гражданство. Ты во всех интервью говорил, что никогда не воспринимал россиян. Предатели-украинцы, выбравшие Кремль, обречены? Какое их ждет будущее, по твоему мнению?

– Бардаш всегда любил "рашку", а еще больше – деньги, которые она предлагает. Для всех предателей нет большей ценности, чем деньги. Они будут существовать на закрытом рынке, бездумно делать то, что им скажут, чтобы им за это платили. Они будут популярны на болотах, потому что там такая же бездумная порабощенная аудитория, которая слушает условного шамана.

– И в заключение: твой новый сингл получил название "Гаснуть ліхтарі". В чем главный посыл трека и о чем будет твоя песня?

– "Гаснуть ліхтарі" – это песня об ощущениях после завершения важного периода в жизни, таких как развод. О вере в себя, несмотря на сложные обстоятельства. Надо сохранять свое внутреннее сияние и зажигать его в других. Новая песня будет очень мелодичной и романтичной. Любопытно, что впервые в моей карьере мы купили трек. Еще и у незнакомого автора. Естественно, уже все переделали под мой стиль. Но это был уникальный случай.

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