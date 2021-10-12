Меган Маркл и принц Гарри отказались крестить дочь в Британии – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл якобы не собираются ехать в Великобританию из США, где сейчас проживают, чтобы по традиции крестить там свою дочь Лилибет. Заявляется, что церемонию проведут в Калифорнии.

Об этом журналистам сообщили информированные источники, передает Daily Mail. Напомним, что герцоги Сассекские стали родителями во второй раз 4 июня этого года, но фотографии дочки до сих пор не обнародовали.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Ранее предполагалось, что девочка будет окрещена в Виндзорском замке в Соединенном Королевстве в присутствии монарха, в честь которой и была названа.

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"В Великобритании крестин не будет. Этого не произойдет", – сообщил источник. Вероятность поездки Гарри и Меган в Британию с этой целью он назвал крайне низкой.

Очевидно, пара крестит свою дочь в Епископальной церкви США, которая является частью Всемирной англиканской церкви.

Еще в августе королевский комментатор Ричард Фицуильям заявил, что герцоги в плане воспитания дочери "будут делать все по-своему".

Меган Маркл – 40-летняя американская актриса и фотомодель. С 2018 года – супруга принца Гарри, герцога Сассекского. У пары есть двое детей: старший сын Арчи и дочь Лилибет.

СМИ сообщали, что королева Великобритании Елизавета II якобы недовольна тем, что принц Гарри и Меган Маркл использовали ее детское прозвище Лилибет, чтобы назвать своего ребенка.

Тем не менее Лилибет официально внесли в список престолонаследия Великобритании. Сейчас она занимает восьмое место в очереди на трон.

А Гарри и Меган вошли в список сотни самых влиятельных людей мира-2021 по версии американского журнала Time.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл выбрала для мероприятия в Нью-Йорке элегантный образ, который дополнила аксессуарами в честь принцессы Дианы, ее покойной свекрови.