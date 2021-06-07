Королева Великобритании Елизавета II недовольна тем, что принц Гарри и Меган Маркл использовали ее детское прозвище Лилибет, чтобы назвать так свою новорожденную дочь. Монарх считает, что после скандальных заявлений пары в интервью Опре Уинфри – это было неуместно.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта Анджелу Левин. По словам инсайдеров, Лилибет – очень личное прозвище для Елизаветы II. Оно было дано ей королем Георгом V, ее дедом, потому что она не могла произнести свое имя в раннем детстве, и так же ее называл покойный муж, принц Филипп, пока не умер в этом году.

Видео дня

Когда Анджелу Левин спросили, рада ли королева тому, что девочку назвали Лилибет, она ответила:

"Не после того, что произошло. Я думаю, что она не очень обрадовалась этому, потому что Гарри и Меган очень грубо относились к ней. Не думаю, что это хорошая идея. По моему мнению, это довольно грубо по отношению к Ее Величеству", – пояснила королевский эксперт, добавив, что герцоги "унизительно" использовали прозвище королевы.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, во второй раз стали родителями, у них родилась дочь, о чем пара сообщила общественности 6 июня. Фото девочки еще не публиковали.

Она получила имя Лилибет Диана в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет и в честь любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон лично поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Герцоги Кембриджские отправили подарок для малышки Лилибет Дианы.