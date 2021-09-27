Меган Маркл вышла в свет в часах принцессы Дианы и с сумкой, названной в ее честь. Фото

40-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе со своим супругом принцем Гарри появились на мероприятии Global Citizen в Нью-Йорке. Для выхода в свет Меган надела элегантный образ, который дополнила аксессуарами в честь ее покойной свекрови принцессы Дианы.

Меган взяла с собой сумку Dior, которую назвали в честь принцессы Дианы и часы Cartier, которые не раз носила мать Гарри. Таким образом, можно проследить, как герцогиня отдала дань матери своего супруга, взяв с собой ее вещи, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Герцогиня Сассекская надела белое платье длиною выше колена от дизайнера Valentino. Оно было украшено вышивкой из бисера.

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Образ она дополнила черными туфлями-лодочками и аксессуарами в виде сережек, браслета и часов от Cartier. Стоимость ее наряда – более 3 тысяч долларов, а украшений – 35 тысяч долларов.

Также герцогиня Сассекская собрала волосы наверх и сделала макияж с акцентом на глаза.

В свою очередь принц Гарри был в классическом черном костюме и белой рубашке.

К слову, перед этим Меган была в другом наряде. Она сменила его на белое платье после визита в штаб-квартиру ООН. Супруга принца Гарри была в кашемировом пальто и брюках от Max Mara Lilia, а также в бежевой рубашке. Из аксессуаров на Меган были браслет Cartier Love.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл могут приехать с детьми на Рождество в Великобританию. Если это случится, то их визит может "проложить путь к решению семейного разлада".