DAKOOKA обогнала группу KAZKА и MONATIK: статистика стриминга Spotify

Певица DAKOOKA рассказала о музыкальных достижениях своим фолловерам. Так, исполнительница поделилась подборкой топовых украинских артистов и обратила внимание на то, что по количеству стримов за январь 2022 года она занимает почетное третье место.

Max Barskih

NK

DAKOOKA

KAZKA

MONATIK

Артем Пивоваров

Напомним, что недавно состоялся релиз альбома-сборника ключевых песен певицы за пять лет.

Послушать альбом "DAKOOKA" можно на всех цифровых платформах.