DAKOOKA обогнала группу KAZKА и MONATIK: статистика стриминга Spotify

Глеб Иванов
Шоу
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DAKOOKA обогнала группу KAZKА и MONATIK: статистика стриминга Spotify

Певица DAKOOKA рассказала о музыкальных достижениях своим фолловерам. Так, исполнительница поделилась подборкой топовых украинских артистов и обратила внимание на то, что по количеству стримов за январь 2022 года она занимает почетное третье место.

  • Max Barskih

  • NK

  • DAKOOKA

  • KAZKA

  • MONATIK

  • Артем Пивоваров

статистика стриминга Spotify

Напомним, что недавно состоялся релиз альбома-сборника ключевых песен певицы за пять лет.

Послушать альбом "DAKOOKA" можно на всех цифровых платформах.

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