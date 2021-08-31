Ада Роговцева в главной роли: DZIDZIO показал тизер своей новой комедии

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Михаил Хома и Ада Роговцева

Украинский исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) стал режиссером-постановщиком фильма "Де гроші". В сети появился тизер к комедии-квесту.

По сюжету пианист-авантюрист Миша устраивается на работу к пожилой хозяйке загадочного дома-квеста, ведь ему нужны деньги на освобождение друга из-под ареста. Однако он понимает, что вопрос "Де гроші?" интересен не только ему. Все, кто приходит в дом к женщине, начинают искать деньги. Соответствующий ролик появился на Youtube-канале DZIDZIO (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Видео дня

Ада Роговцева, Михаил Хома (DZIDZIO), Сергей Либа и Анна Буткевич исполнят главные роли в новой картине. Михаил сыграет персонажа пожилого возраста, поэтому ему пришлось кардинально перевоплотиться для этого проекта.

Ада Роговцева сыграет одну из главных ролей.
Фото со съемок комедии.

Известно также, что съемки заняли 23 дня и проходили они в двух городах – Киев и Львов.

Кроме того, специально для фильма в одном из павильонов площадью 1650 кв. м на киностудии имени Довженко были созданы несколько комнат, в которых главные герои искали деньги.

Михаил Хома с украинскими актерами.

  • Фильм "Де гроші" стал одним из победителей 14-го конкурса кинопроектов и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее DZIDZIO в честь 30-летия независимости Украины презентовал видео, в котором перепел "Стоїть гора високая". Чувственное исполнение понравилось пользователям, ведь ролик попал в рекомендации Youtube.

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