Ада Роговцева в главной роли: DZIDZIO показал тизер своей новой комедии

Украинский исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) стал режиссером-постановщиком фильма "Де гроші". В сети появился тизер к комедии-квесту.

По сюжету пианист-авантюрист Миша устраивается на работу к пожилой хозяйке загадочного дома-квеста, ведь ему нужны деньги на освобождение друга из-под ареста. Однако он понимает, что вопрос "Де гроші?" интересен не только ему. Все, кто приходит в дом к женщине, начинают искать деньги. Соответствующий ролик появился на Youtube-канале DZIDZIO (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Видео дня

Ада Роговцева, Михаил Хома (DZIDZIO), Сергей Либа и Анна Буткевич исполнят главные роли в новой картине. Михаил сыграет персонажа пожилого возраста, поэтому ему пришлось кардинально перевоплотиться для этого проекта.

Известно также, что съемки заняли 23 дня и проходили они в двух городах – Киев и Львов.

Кроме того, специально для фильма в одном из павильонов площадью 1650 кв. м на киностудии имени Довженко были созданы несколько комнат, в которых главные герои искали деньги.

Фильм "Де гроші" стал одним из победителей 14-го конкурса кинопроектов и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее DZIDZIO в честь 30-летия независимости Украины презентовал видео, в котором перепел "Стоїть гора високая". Чувственное исполнение понравилось пользователям, ведь ролик попал в рекомендации Youtube.