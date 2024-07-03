'А мне все равно, кто ее поет!' Известный украинский поэт рассказал, как София Ротару забрала песню у Лилии Сандулесы

Песни украинского поэта Вадима Крищенко находятся в репертуаре многих известных исполнителей. София Ротару много лет пела его песню "Белые нарциссы", причем взяла в работу композицию, когда ее уже исполняла другая известная певица.

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Вадим Крищенко рассказал об этом в интервью OBOZ.UA. Артист также признался, как непросто проходила запись песни в исполнении Ротару.

"У меня есть песня "Белые нарциссы" – сначала ее спела Лилия Сандулеса, – рассказывает Вадим Крищенко. – София Ротару услышала и говорит: "Я буду ее петь". Композитор песни Геннадий Татарченко, автор музыки, заметил: "Ее уже поют". Она: "А мне все равно, кто ее поет!" Я присутствовал на записи этой композиции. И хочу сказать, что Ротару – очень жесткая к себе в работе. Она записывала эту маленькую песню два дня. Вот казалось, что все уже прекрасно, заканчиваем: "Соня, все нормально". Она: "Нет!" Еще раз и еще проходит все сначала. Я думаю, что один из секретов ее популярности: она никогда не относилась к работе как-то слегка".

"А позже я как-то приехал в Крым, вышел вечером прогуляться, и с каждой танцевальной площадки неслись "Белые нарциссы" в исполнении Ротару, – вспоминает Крищенко. – Было приятно еще и потому, что в Крыму украинский можно было услышать не так часто. А потом София Ротару записала "Лаванду", и она уже перебила немного "Белые нарциссы".

Интересно, что София Ротару и Лилия Сандуса родились в одном селе Маршинцы Черновицкой области. "София старше меня на 12 лет, их дом был на окраине, – рассказывала Лилия Сандулеса в одном из интервью. – Она уже выступала, а я в то время ездила с бабушкой на базар продавать овощи. А торговали тогда у филармонии. Помню, висит большой плакат: "Поет София Ротару". Я говорю: "Бабушка, вот увидишь, и у меня будет такая же афиша". Кстати, Лилия Сандулеса песню "Белые нарциссы" не убрала из своего репертуара – до сих пор исполняет ее на концертах.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена легендарного композитора рассказала, как Нина Матвиенко не дала исполнить Софии Ротару его песню.

Полное интервью с Вадимом Крищенко читайте на OBOZ.UA в четверг, 4 июля.

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