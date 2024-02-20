"Это буду петь я!" Жена легендарного композитора рассказала, как Нина Матвиенко не дала исполнить Софии Ротару его песню
Светлана Поклад, жена одного из самых известных украинских композиторов Игоря Поклада, призналась, что едва ли не самая знаменитая песня ее мужа – "Чарівна скрипка", которую исполняет Нина Матвиенко, предназначалась для другой певицы. Имя этой артистки – София Ротару.
Об этом Светлана Поклад рассказала в интервью OBOZ.UA. Игорь Поклад и Нина Матвиенко дружили десятки лет.
В творчестве Игоря Поклада более полутысячи песен. Их исполняли Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Тамара Гвердцители, Руслана, Тина Кароль, Катя Бужинская, Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Евгения Мирошниченко и другие известные исполнители.
"Чарівна скрипка" ("Сіла птаха") занимает особое место в творчестве композитора. Песня написана в сотрудничестве с поэтом Юрием Рыбчинским, как и многие другие произведения – музыканты дружат и работают вместе десятки лет. Рыбчинский как-то принес другу строчки стихов, мол, посмотришь. А Поклад написал мелодию через пять минут, так понравились слова. Особый колорит песня приобрела в исполнении Нины Матвиенко, которой невероятно удалось передать всю чувственность и мелодичность, вложенную в песню композитором и поэтом.
"И чтобы вы знали, песню "Волшебная скрипка", которую знаменитой сделала Нина Митрофановна, сначала адресовалась Софии Ротару, – призналась OBOZ.UA Светлана Поклад. – Но Нина пришла, послушала и сказала, что песню не отдаст: "Это я буду петь!" Мы с ней дружили очень много лет. Часто у нас бывала в гостях. Даже одна традиция во время визитов сложилась: я фотографировала их с Покладом в одной и той же позе. Есть в нашем архиве одинаковые три фотографии".
Полное интервью со Светланой Поклад читайте на OBOZ.UA завтра, 21 февраля.
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