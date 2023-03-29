Зять Шойгу Столяров после критики ''спецоперации'' решил реабилитироваться и привез в ''ДНР'' гуманитарную помощь. Фото и видео

Зять министра обороны страны-террориста России Сергея Шойгу Алексей Столяров привез в "ДНР" гуманитарную помощь. Вероятно, таким образом он решил "отмыться" от скандала с лайками антивоенных постов о "Z-быдле".

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Об этом сообщает Telegram-канал "Ньюсач/Двач". Также были опубликованы соответствующие кадры.

"Зять Шойгу и блогер Алексей Столяров приехал в "ДНР" с гуманитарной помощью", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в конце февраля в запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram российский журналист Юрий Дудь написал пост, посвященный годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В нем он отметил, что войну развязал кремлевский диктатор Владимир Путин и его окружение.

Алексей Столяров лайкнул этот антивоенный пост. После этого россияне завалили его сообщениями с возмущениями, мол, чего он не на войне. Впрочем, сами же граждане РФ признали, что министр обороны "отмажет" своего родственника от мобилизации.

В ответ одному из граждан РФ Столяров посоветовал закрыть рот и самому уходить на фронт. Также он назвал россиян, поддерживающих войну против Украины, "Z-быдлом".

Российский олигарх и владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на скандал в социальных сетях, в центре которого оказался Столяров. Он предложил отправить его в зону боевых действий.

Ранее обиженные несправедливостью россияне уже возмущались поведением зятя Шойгу. В частности, его упрекнули в отдыхе за рубежом в то время, как десятки тысяч россиян умирают в Украине за больные амбиции диктатора Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты устроили опрос родственников политиков страны-агрессора по поводу их участия в войне в Украине. В частности, касательно получения повесток. Очевидно, что родственников высокопоставленных чиновников на войну не отправляли.

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