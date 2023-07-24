ЗРК 'Панцирь' на крыше здания минобороны РФ не смог сбить атакующий Москву дрон – СМИ

Российский ЗРК "Панцирь-С1", расположенный на крыше штаб-квартиры минобороны РФ, не смог сбить вражеский дрон, атаковавший столицу 24 июля, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах. Никаких свидетельств работы системы утром понедельника очевидцы не заметили.

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На это обратило внимание издание "Радио Свобода". Там напомнили, что россияне обставились установками ПВО еще в конце прошлого года, когда поняли, что угроза со стороны Украины более чем реальна. Именно с тех пор "Панцирь" "охраняет" здание МО РФ.

В материале отметили, что к месту удара БПЛА по комплексу построек российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от точки, где стоит ЗРК – менее 300 метров, но он не сработал.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат пояснил, что стоящим на крыше "Панцырем" невозможно сбить БПЛА.

"Ну не может он стрелять вниз. Он создан, чтобы стрелять вверх. Вот, собственно, поэтому такие решения выглядят как минимум странно", – отметил Игнат.

Напомним, "Панцирь" на крыше здания минобороны РФ был установлен в январе 2023 года. Его посадили туда с помощью подъемного крана. Также системы ПВО тогда появились на других административных зданиях Москвы. Один, например, на здании московского бизнес-центра, который расположен всего в 2 км от Кремля. Адрес здания: Тетеринский переулок, 8

В конце января стало известно, что в центре Москвы размещены по меньшей мере три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1" – в центре "защитного щита" стоит Кремль. Кроме того, россияне заметили "Панцирь" в 10 км от резиденции Путина под Москвой.

В ответ на эти новости в сети прокатилась волна мемов и фотожаб. Публика высмеяла такие шаги государства-террориста, которое в прошлом году уверенно заявляло, что "возьмет Киев за три дня". И почти через год войны, когда "спецоперацию" уже ощутили на себе жители приграничных регионов России и Крыма, заявляет, мол, "все идет по плану".

Как сообщал OBOZREVATEL, также российские военные в Москве развернули дополнительный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на поверхности законсервированного мусорного полигона "Саларьево". Ранее там уже была размещена радиолокационная станция.

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