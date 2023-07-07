В Москве российские военные развернули дополнительный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Его поставили на поверхности законсервированного мусорного полигона "Саларьево".

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Об этом сообщает The Insider. Отмечается, что на этом полигоне твердых бытовых отходов ранее уже размещалась радиолокационная станция (РЛС).

А теперь появились дополнительные объекты: помещение для военных, канистры с топливом и, вероятно, боеприпасы.

Время от времени операторы переводят ЗРПК в боевое положение, это видно по вращению радара и движению зенитных пушек.

"Панцирь" – комплекс малого радиуса действия. Помимо своего основного назначения – защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, он способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника.

Полигон твердых бытовых отходов "Саларьево" – рекультивированная гора мусора, считается самым подобным полигоном в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия 4 июля пожаловалась на утреннюю атаку "украинских" беспилотников: из-за Калужской области несколько целей якобы летели на Москву, но под самой столицей они "были сбиты" хваленым российским ПВО. Так, причину взрывов утром вторника в районе Новой Москвы местным жителям объяснили пропагандисты.

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