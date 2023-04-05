''Зловещая калька'': на РосТВ открыто сравнили Путина с Николаем I, который проиграл Крымскую войну и загадочно умер. Видео

В эфире пропагандистского телешоу на федеральном канале "НТВ" приглашенный эксперт выдал неутешительное для диктатора Владимира Путина предзнаменование. Он последовательно наблюдал и сравнивал за последними решениями Кремля и пришел к выводу, что президент России удивительно похож на царя Николая I.

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Эпизод с выступлением историка распространяют российские Telegram-каналы. Подобная риторика от пропагандистов – верных псов режима – не может не вызывать среди граждан РФ тревожный интерес (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я просто понимаю, что это зловещая калька с правления Николая I. Просто чудовищная череда совпадений", – восклицает гость студии.

Он привел в пример случайный приход Николая к власти – такой же практически невероятной стала победа Путина на выборах 2000 года. Также культ победы русских в войне над наполеоновской армией в 1812 году можно смело сравнить с "победобесием" с 1945 года.

"Окончилось все вот чем. Николай I, уверовав, что раз мы тогда всех победили, то значит, мы и тут всех победим. Повел антиевропейский курс и нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну. Тогда Россия осталась одна против всей Европы, да еще и Османской империи. Результат известен, да?", – заключил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Норкин прямо в эфире отказался комментировать отвод войск РФ с правого берега Херсонской области. Он пояснил, что любое из объяснений грозит ему тюремным заключением, а "сидеть" ему совсем не хочется.

А в студии опального Соловьева устроили дебаты о том, кто на самом деле освобождал Берлин от нацистов в 1945 году. В РФ очень гордятся победой коалиции во Второй мировой войне, однако не могут понять, что мешает им уже почти год взять под контроль украинский Бахмут.

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