В эфире Соловьева устроили дебаты из-за взятия Берлина в 1945 году, пока армия РФ 9 месяцев ''берет'' Бахмут. Видео

На российском телевидении устроили дебаты относительно того, кто на самом деле освобождал Берлин от нацистов в 1945-м году. В РФ очень гордятся победой коалиции во Второй мировой, однако хотят, чтобы лавры победителей принадлежали только СССР и России, которая является его правопреемницей.

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Об этом пропагандисты говорили в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Его ведущий отличился тем, что обозвал главу Бундестага Бербель Бас (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В эфире показали отрывок выступления главы немецкого парламента, после чего на нее набросился Соловьев. Он обозвал женщину "тупой нацистской дрянью". Сначала он сказал это на немецком, а потом перевел на русский для гостей студии.

Все они начали поддакивать топ-пропагандисту, выставляя все так, что якобы только советские войска освобождали немецкие города, а британцы якобы лишь сбежали с фронта через Дюнкерк в 1940-м году.

Немецких депутатов, перед которыми выступала Бас, Соловьев обозвал "безмозглыми скотами" за то, что они аплодировали после речи главы Бундестага.

После этого пропагандист вовсе вышел из себя и обвинил британские войска в уничтожении Дрездена, а королевскую семью и британских футболистов – в демонстрации нацистского приветствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Соловьев заметно приуныл из-за предстоящего контрнаступления ВСУ и поставок Украине западной техники. Он призвал оккупантов готовиться.

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