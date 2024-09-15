Жители Курщины развенчали фейки собственной пропаганды о наемниках НАТО. Видео

Российские пропагандисты без устали плодят фейки об украинской армии на Курщине. В частности, они принялись разгонять ложь о якобы "наемниках НАТО" на территории России и "зверствах", которые они творят.

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Однако когда о россказнях росСМИ узнали сами жители той части Курщины, которая находится под контролем Украины, они были изумлены. Как гражданские из Курской области опровергают фейк z-пропаганды, показала съемочная группа ТРО Медиа.

"Из Курщины куда-то исчезли "бойцы НАТО", о которых кричит z-пропаганда. Тот нечастый случай, когда российскую ложь можно опровергнуть лично. Съемочная группа ТРО Медиа посетила село в Курской области, в котором якобы зверствуют натовские наемники", – говорится в сообщении.

Журналисты обратили внимание на обращение к российским властям якобы от имени "сотен жителей села Казачья Локня" с требованием обеспечить "зеленый коридор" для остающихся в этом населенном пункте россиян. Сделать это, отмечается в "обращении", необходимо срочно, потому что россияне якобы страдают от "зверств" "наемников НАТО и украинских военнослужащих".

"Зверства" описываются в лучших традициях школы создателей "распятого мальчика": россиян, мол, расстреливали в упор при попытке выехать из села, оставшихся же – "нацисты загоняли в хаты и держали в плену, над нашими детьми, женщинами и пожилыми людьми издевались и издеваются фашисты".

"Люди находятся в полной изоляции, без пищи и воды, под полным контролем у врага!" – патетически отмечают авторы "обращения".

"Вооруженные" этой информацией о "зверствах фашистов и нацистов", журналисты отправились в Казачью Локню, чтобы расспросить об этих "ужасах" у местных.

Так, у одной женщины они поинтересовались, загоняли ли украинские воины местных в дома.

"Нет!.. Ну, как загоняли? Просили не выходить. Перестрелка была, так просили не выходить. Так было", – рассказала местная жительница, возле которой стоял и кивал утвердительно головой ее односельчанин.

У нее же спросили о "раненых детях", с которыми носится российская пропаганда.

"Я никого не видела раненого... Да здесь и детей всего... Не знаю, о ком это идет речь", - задумалась россиянка.

"Не было здесь такого. Может, раньше были, до этого... Может, когда выезжали они отсюда? А в селе не было такого", – терялись в догадках жители Казачьей Локни.

Да и с "голодомором" информация оказалась преувеличенной, как это часто случается с российской пропагандой.

"Нет воды, да. Света у нас нет. Газа нет. И связи у нас никакой нет", – говорит еще одна россиянка, пока за кадром женский голос возмущенно говорит, что "над нами никто не издевается".

"Говорю без всякого... Вот у меня племянник живет, вот свекровь стоит – никто! Пришли – и консервы нам принесли, и такое, первой необходимости, нам предоставили. Никто над нами не издевался, абсолютно... Теть Люд, тут вот говорят, что над нами издеваются, что мы сидим без воды", – обращается россиянка к прохожей.

"Никто не издевался. Нас еще и кормят. У соседей спрашивали, не сидят ли голодные. Голодные мы не сидим. Издевательство? Я не знаю", – говорит та.

"Это просто абсурд! Никто нас не обижал. В первые дни была перестрелка. Возможно, и были раненые. Может, и убитые были. Но это была перестрелка. Это война! Над нами никто не издевается!" – активно жестикулируя, рассказала еще одна местная пенсионерка.

Напомним, ранее звезда сериала "Когда все дома" рассказала, какими нарративами "кормит" российская пропаганда крымчан. В частности, им рассказывают о том, что якобы крымские татары – предатели, а Бандера – живой.

Тем временем Силы обороны преуспевают на Курщине, взяты под контроль новые села РФ, отмечали в свежем аналитическом материале эксперты ISW.