Крымские татари – предатели, а Бандера – живой? Звезда сериала 'Когда все дома' рассказала, какими нарративами 'кормит' российская пропаганда крымчан

Популярная украинская актриса Татьяна Шелига, более двух десятилетий проработавшая в театре в Севастополе, рассказала, почему прервались ее многолетние отношения с коллегами из Крыма. Актриса говорит, что дружба измерялась тремя десятилетиями.

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По словам Татьяны Шелиги, после полномасштабного вторжения никто из друзей ей не позвонил в Киев. Также не поинтересовалась судьбой актрисы ее сокурсники (Шелига училась в школе-студии имени Немировича-Данченко при московском МХАТе), с которыми тоже все годы поддерживала отношения. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Когда началась великая война, ни один человек не спросил: "Как ты? Где ты?" В Киеве, целый ли твой дом? Вот вам дружба по тридцать лет, – говорит Татьяна Шелига. – Так же, кстати, и москвичи – мои сокурсники, с которыми дружила десятки лет. Они и сейчас думают, что весь ужас, который происходит с нами, это постановочные картинки. И повторяют одно: "Пьяный Хрущев подарил Украине Крым". О том, что он не имел никакого отношения к этому, его подписи нет ни на одном документе, слушать не хотят. И что Украина спасала те территории – тоже".

"И крымские татары у них – предатели, – продолжает актриса. – "Ты же не забываешь, что к нам возвращаются крымские татары?" – говорили мне. "Они не к вам возвращаются, а к себе домой. Это вы у них живете", – отвечала. Джанкой, Бахчисарай, Керчь, Чуфут-Кале, Судак, Саки – ничего в названиях не колет? То же со Степаном Бандерой. Враг – и никак иначе. А некоторые даже думают, что до сих пор живы. И интересуются, сколько денег дадут, если им удастся его поймать. Все доказательства, что это не так, бесполезны".

Татьяна Шелига вспоминает, что из-за своей проукраинской позиции начала терять друзей еще после Майдана: "Конечно, переживала. Потому что даже когда уже не работала в Крыму, продолжала еще лет десять туда ездить, потому что оставалась квартира. И они – в гости ко мне. Водила по Киеву – София, Лавра, Андреевский спуск, по ресторанам – на борщ и вареники. Конечно, я очень переживала, что мой жизненный путь расходится с людьми, которых считала своим ближайшим кругом. Но потом где-то прочла мудрую мысль о том, что если друзья разводятся, то миссия их дружбы выполнена. И дальше нет смысла – они ведь только тормозят друг друга. Но, честно говоря, эта тема мне продолжает болеть".

Полное интервью с Татьяной Шелигой на OBOZ.UA читайте здесь.

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